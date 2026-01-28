Omicidio a Bellinzona, donna svizzera morta accoltellata: italiano ferito gravemente, fermato un 24enne

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un 24enne svizzero è stato fermato come presunto autore dell’omicidio a Bellinzona di una donna e del ferimento di un uomo. Tutto sarebbe avvenuto durante una lite in un appartamento, culminata con l’accoltellamento di una 46enne svizzera e di un 61enne italiano.

L’omicidio a Bellinzona

Nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 3.30, a Bellinzona, al terzo piano di una palazzina in via Mirasole, sarebbe scoppiata una lite tra più persone.

La polizia cantonale ha confermato che una donna è morta e un uomo è rimasto ferito a causa di un accoltellamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della cantonale e della comunale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno prestato le prime cure.

Le vittime e il fermo

Nonostante i tentativi di rianimazione, una donna 46enne, cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle ferite.

È invece in gravi condizioni un 61enne, cittadino italiano residente nella regione, che è stato invece trasportato in ambulanza in ospedale.

Per l’aggressione è stata fermata una terza persona, un 24enne svizzero domiciliato nella regione, che si ritiene possa essere l’autore dell’accoltellamento.

Quest’ultimo non ha riportato ferite. Come riporta Rsi, l’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Le indagini sulla vicenda

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto.

Non si specifica se i tre fossero imparentati e se abitassero nell’appartamento.