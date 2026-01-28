Omicidio a Bellinzona, donna svizzera morta accoltellata: italiano ferito gravemente, fermato un 24enne
In un appartamento a Bellinzona è stata accoltellata a morte una donna, fermato un 24enne svizzero ritenuto il presunto autore dell'omicidio
Un 24enne svizzero è stato fermato come presunto autore dell’omicidio a Bellinzona di una donna e del ferimento di un uomo. Tutto sarebbe avvenuto durante una lite in un appartamento, culminata con l’accoltellamento di una 46enne svizzera e di un 61enne italiano.
L’omicidio a Bellinzona
Nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 3.30, a Bellinzona, al terzo piano di una palazzina in via Mirasole, sarebbe scoppiata una lite tra più persone.
La polizia cantonale ha confermato che una donna è morta e un uomo è rimasto ferito a causa di un accoltellamento.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della cantonale e della comunale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno prestato le prime cure.
Le vittime e il fermo
Nonostante i tentativi di rianimazione, una donna 46enne, cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle ferite.
È invece in gravi condizioni un 61enne, cittadino italiano residente nella regione, che è stato invece trasportato in ambulanza in ospedale.
Per l’aggressione è stata fermata una terza persona, un 24enne svizzero domiciliato nella regione, che si ritiene possa essere l’autore dell’accoltellamento.
Quest’ultimo non ha riportato ferite. Come riporta Rsi, l’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.
Le indagini sulla vicenda
Al momento sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto.
Non si specifica se i tre fossero imparentati e se abitassero nell’appartamento.