Omicidio a Castro dei Volsci vicino Frosinone, uomo ucciso a coltellate dopo una lite in stazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio alla stazione ferroviaria. Un uomo di 48 anni, Claudio Mantua, è stato ucciso a coltellate a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. L’aggressione è avvenuta sabato sera nei pressi di un bar vicino alla stazione, i carabinieri hanno fermato un 38enne che era stato visto con la vittima poco prima del delitto: la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Omicidio a Castro dei Volsci vicino Frosinone

Una lite nei pressi del bar della stazione ferroviaria è finita a coltellate e uno dei protagonisti è rimasto ucciso. È successo nella serata di sabato 31 ottobre, attorno alle 21, a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone.

La vittima è Claudio Mantua, un uomo di 48 anni, dipendente Trenitalia, che abitava a non molta distanza dal luogo del delitto. Stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo è stato colpito da alcune coltellate ed è rimasto gravemente ferito. Lo riporta Ansa.

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Claudio Mantua ucciso a coltellate dopo una lite

Tutto sarebbe nato da una lite tra la vittima e un’altra persona, poi rapidamente degenerata e finita a coltellate. All’arrivo dei personale del 118 il 48enne era a terra, in gravissime condizioni.

I soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza in ospedale a Roma, ma non c’è stato niente da fare, l’uomo è morto per le gravi ferite riportate.

Claudio Mantua era un dipendente di Trenitalia e lavorava nel servizio di ristorazione sui treni; secondo quanto emerso la lite è accaduta, per motivi ancora da chiarire, mentre stava andando a prendere servizio per il turno di notte.

Le indagini, fermato un 38enne

Poco dopo l’accaduto i carabinieri della compagnia di Frosinone e della locale stazione locale hanno fermato una persona sulla quale sono in corso accertamenti: si tratta di un 38enne del posto che era stato visto con la vittima poco prima della lite finita a coltellate.

La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e i motivi della lite sfociata nell’aggressione. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltato il racconto di diverse persone.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti il possibile collegamento tra la lite e lo spaccio di droga che spesso avviene nel fine settimana nei pressi della stazione di Castro dei Volsci.