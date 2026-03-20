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Due cugini albanesi, ricercati da 24 anni per omicidio e tentato omicidio a seguito di una brutale aggressione avvenuta a Cesa (Caserta) nel 1999, sono stati arrestati e condotti in carcere dopo essere stati localizzati in Albania. L’operazione, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli e resa possibile grazie alla collaborazione internazionale tra le forze di polizia, si è conclusa con il loro arrivo all’aeroporto di Fiumicino nella mattinata di oggi.

I dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è stato il risultato di un’intensa attività investigativa e di cooperazione tra diverse autorità italiane e albanesi.

Nella mattinata odierna, due cugini di nazionalità albanese, rispettivamente di 50 anni e 47 anni, sono stati scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino. Su di loro pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a seguito di gravi indizi relativi ai reati di omicidio e tentato omicidio. I due erano irreperibili dal 1999, anno in cui si erano dati alla fuga dopo il crimine commesso a Cesa.

Un’indagine durata un anno

L’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini si inserisce nel progetto “Wanted 2025” della Polizia di Stato. L’indagine, durata circa un anno, è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sotto il coordinamento della Procura Generale della Repubblica di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Fondamentale è stata anche la collaborazione della Polizia di Frontiera.

I fatti del 1999 a Cesa

I due cugini erano ricercati per aver commesso un omicidio e un ferimento a Cesa nel 1999. Le vittime, due connazionali, furono aggredite in pieno centro cittadino con bastoni e armi da taglio. Il movente sarebbe stato legato alla spartizione dei proventi di attività illecite. Dopo il delitto, i responsabili si erano immediatamente dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e utilizzando false identità per raggiungere l’Albania.

La fuga e la cattura in Albania

Rintracciati nella città di Diber, in Albania, dove si erano rifugiati nel 1999 per sottrarsi alla cattura, i due uomini sono stati arrestati grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Polizia criminale albanese e l’Ufficio dell’esperto per la sicurezza in Albania. L’arresto è avvenuto in conseguenza dei provvedimenti di internazionalizzazione emessi dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Il rientro in Italia e la detenzione

Una volta localizzati, i due cugini sono stati estradati e trasferiti in Italia, dove sono stati condotti in carcere. Il loro arrivo all’aeroporto di Fiumicino è stato seguito da vicino dalle autorità italiane, che hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale.

IPA