Omicidio Meleqe Lusha a Chiari, uccisa dal figlio Eduart Xhani che si è costituito dopo aver pensato alla fuga

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una donna è stata uccisa a coltellate dal figlio di 21 anni nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre a Chiari, in provincia di Brescia. La vittima è Meleqe Lusha, nata nel 1987. Il giovane, identificato come Eduart Xhani, si è allontanato dall’abitazione dopo il delitto e si è successivamente consegnato ai carabinieri a Cremona. È accusato di omicidio volontario. Si indaga per chiarire il movente. Sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo.

Meleqe Lusha uccisa a Chiari dal figlio Eduart Xhani

Il delitto è avvenuto durante la notte in un’abitazione di via Tagliata Traversa II, a Chiari, in cui vivevano madre e figlio, di origine albanese. La donna è stata colpita più volte con un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari e i militari del Nucleo investigativo, incaricati degli accertamenti sulla scena del delitto.

Presenti anche i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha transennato l’area. Sul posto si sono recati anche i fratelli della vittima e il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire la successione degli eventi e le circostanze nelle quali è avvenuta l’aggressione.

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Il figlio si è costituito ai carabinieri di Cremona

Dopo l’uccisione della madre, Eduart Xhani si era inizialmente dato alla fuga, salvo poi presentarsi spontaneamente ai carabinieri di Cremona. La città dista circa 50 chilometri da Chiari. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e trasferito in carcere.

Mistero sul movente

Il movente, come riportato anche dal Giornale di Brescia, non è ancora stato reso noto dagli investigatori, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

La notizia è arrivata anche alla comunità albanese della cittadina: il presiente dell’Associazione albanesi di Chiari, Dennis Beqiri, ha descritto il 21eenne come un “ragazzo bravissimo, educato, serio, un esempio per la comunità”. Beqiri ha avuto anche Xhani come stagista nella sua agenzia immobiliare: “Era sempre puntuale e sorridente, preciso: uno di quei ragazzi che avrebbe fatto carriera”.

L’uomo ha parlato al Giornale di Brescia anche della vittima, conosciuta in occasione del tirocinio del figlio: “Una bravissima persona, l’ha cresciuto da sola assieme agli zii, che gli sono sempre accanto. Siamo scioccati, non conosciamo i motivi di questo gesto e non riusciamo a capirlo: ma è imperdonabile, non rappresenta la nostra comunità”.