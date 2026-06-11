Omicidio a Cinisello Balsamo, Raffaele Arena dà fuoco al padre: nel 2017 causò la morte di un anziano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Orrore in famiglia a Cinisello Balsamo, nel Milanese: un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato per l’omicidio del padre 73enne. Secondo una prima ricostruzione il figlio della vittima, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il genitore, poi l’avrebbe cosparso di liquido infiammabile e dato fuoco. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. I militari piantonano anche il 47enne, ricoverato in Psichiatria dopo l’arresto. Sembra che nel 2017 causò la morte di un altro uomo, spingendolo davanti a un bar e facendogli sbattere la testa.

Colpisce il padre e gli dà fuoco a Cinisello Balsamo

Nelle prime ore del mattino di giovedì 11 giugno un uomo di 73 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

Secondo una prima ricostruzione riportata da LaPresse, sarebbe stato il figlio di 47 anni, Raffaele Arena, ad uccidere il padre, colpendolo e poi dandogli fuoco nella casa all’ottavo piano di un palazzo.

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Cosa è successo

I carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto inizialmente per un incendio in corso nell’abitazione.

Dopo aver domato le fiamme hanno trovato il corpo privo di vita del 73enne.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello secondo ANSA.

Poi l’avrebbe cosparso di liquido infiammabile e gli avrebbe dato fuoco, provocandone la morte.

Il figlio arrestato per omicidio

In casa i carabinieri hanno trovato e bloccato il figlio 47enne della vittima, arrestato con l’accusa di omicidio.

Sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno, il medico legale e il personale della scientifica dei carabinieri di Milano.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il ricovero in Psichiatria

Il 47enne sarebbe affetto da disturbi della personalità.

Secondo ANSA, sembra che fosse in cura in un Centro psicosociale della zon: sarebbe stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale, piantonato dai carabinieri.

La condanna per un altro omicidio

Raffaele Arena era stato condannato a 5 anni per omicidio preterintenzionale.

ANSA ha ricostruito che nel 2017 avrebbe colpito un anziano davanti a un bar, facendogli sbattere la testa: dopo un ricovero di 15 giorni, l’uomo era poi deceduto.

Ritenuto incapace di intendere e di volere, aveva scontato la pena in uno dei Rems, ossia gli ex ospedali psichiatrici giudiziari.