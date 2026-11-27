Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cittadino turco ricercato a livello internazionale per omicidio è stato arrestato dalla Polizia di Stato. La cattura è avvenuta il 24 novembre a San Mauro Torinese: l’uomo è sospettato di aver ucciso un connazionale in Turchia nel settembre 2023.

L’omicidio in Turchia e l’arresto a San Mauro Torinese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Torino, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La richiesta di arresto è stata trasmessa dall’Alta Corte Criminale di Gaziantep, che ha contestato all’uomo il reato di omicidio, punibile in Turchia con l’ergastolo.

I fatti contestati risalgono al 21 settembre 2023, nella provincia turca di Gaziantep. Secondo l’ipotesi investigativa, l’indagato avrebbe raggiunto, armato di fucile, i pressi dell’abitazione della vittima insieme a complici, che lo aspettavano a bordo di alcuni veicoli. Durante una conversazione sarebbe scoppiata una lite tra uno dei presenti e il connazionale. A quel punto l’uomo avrebbe aperto il fuoco, provocandone la morte.

Le procedure per la consegna

Dopo le ricerche, il ricercato è stato rintracciato nel comune di San Mauro Torinese. Una volta verificata la sua identità, gli agenti lo hanno arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo internazionale.

Al termine dell’intervento è stato accompagnato in carcere, dove resta a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino. L’autorità giudiziaria è competente per la procedura estradizionale, finalizzata alla consegna dell’uomo alla Turchia.