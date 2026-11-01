Omicidio a Gangi vicino Palermo, l'imprenditore 53enne Alessandro Barreca ucciso a colpi di arma da fuoco

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Da ore non si avevano notizie di Alessandro Barreca, imprenditore agricolo di 53 anni. Nel corso della notte, infine, il suo corpo senza vita è stato trovato nei pressi della sua azienda a Gangi, vicino Palermo. Il cadavere presentava ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile. Tra le prime ipotesi al vaglio dei carabinieri c’è quella dell’agguato.

Omicidio a Gangi

La notizia è riportata sulla stampa locale e nazionale. Palermo Today scrive che intorno alle 3 del mattino di domenica 1° novembre, in contrada Rolica, nel territorio tra Gangi e Nicosia, nel Palermitano, è stato ritrovato il corpo senza vita di Alessandro Barreca, imprenditore agricolo di 53 anni.

Il cadavere presentava evidenti ferite da arma da fuoco e si trovava a pochi passi dalla sua azienda. Il motore del suo fuoristrada era ancora acceso, così come i fanali, scrive Repubblica.

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Il corpo di Alessandro Barreca è stato trovato dopo ore di intense ricerche, a seguito dell’allarme lanciato dai famigliari che dal pomeriggio precedente non avevano notizie dell’imprenditore. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese.

Secondo una prima ipotesi, Barreca potrebbe essere caduto vittima di un agguato: chi lo ha ucciso, probabilmente, lo attendeva e lo avrebbe sorpreso una volta che la vittima era uscita dal suo fuoristrada. Sugli sviluppi, tuttavia, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Le indagini e le ipotesi

Come anticipato, le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Termini Imerese. A rappresentare quest’ultima ci sono il sostituto procuratore Gianluca Pergola e il procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo. I militari al lavoro fanno parte delle stazioni di Gangi e Villadoro.

Sul posto sono presenti anche gli esperti della scientifica che, all’interno dell’area transennata, sono al lavoro per repertare eventuali tracce biologiche, bossoli e impronte, elementi utili alla ricostruzione della dinamica del delitto. I militari, inoltre, hanno sequestrato i filmati delle videocamere di sorveglianza delle aziende agricole presenti sul territorio.

Secondo una prima ipotesi, chi ha ucciso Barreca potrebbe avergli teso un agguato, ma non si esclude la pista della lite culminata con l’aggressione mortale a colpi di arma da fuoco.

La scomparsa

A spingere i militari nella zona impervia delle Madonie è stata la famiglia della vittima. Il 53enne era uscito di casa alle 14 di sabato 31 ottobre e non aveva più fatto ritorno. Le ricerche erano partite da subito, poi nella notte è stato trovato il suo corpo.

Alessandro Barreca era un noto imprenditore originario di Gangi. Repubblica ha raccolto una breve dichiarazione di Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi: “È una tragedia immane che colpisce al cuore tutta la nostra comunità”, ha detto il primo cittadino.

Notte di sangue ad Halloween

Nella notte di Halloween si sono consumati vari fatti di sangue. Ad Arezzo, ad esempio, il consulente Luciano Buonfiglio (61 anni) è stato trovato morto nel parcheggio di un ristorante dell’area industriale di San Zeno con la testa fracassata da un oggetto contundente.

Claudio Mantua (48 anni), dipendente di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate a Castro Dei Volsci (Frosinone) al culmine di una lite nei pressi della stazione ferroviaria. Per l’omicidio è stato fermato un 38enne.