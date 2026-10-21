Omicidio a Imbersago, uomo di 34 anni ucciso a coltellate sulla SP56: assassino in fuga

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è stato un omicidio nella notte a Imbersago, in provincia di Lecco. Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate in via IV Novembre, a pochi passi dalla SP56. In base alla prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione mortale sarebbe scattata al culmine di una lite che avrebbe coinvolto più persone. L’assassino è in fuga.

Omicidio nella notte a Imbersago: cos’è successo

A Imbersago l’allarme è scattato poco prima dell’una di notte. In base alla ricostruzione dei fatti riportata da Lecco Notizie, alcune persone residenti in zona hanno riferito di essere state svegliate dalle urla provenienti dalla strada, dove un gruppo di persone stava litigando.

La situazione sarebbe precipitata nel giro di poco tempo: uno dei soggetti coinvolti nel litigio, Z.M., un cittadino straniero di circa 34 anni senza fissa dimora, è stramazzato a terra dopo essere stato colpito più volte con un coltello.

Sul luogo dell’aggressione sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica, ma per la vittima non c’è stato purtroppo nulla da fare: le ferite inferte con un’arma da taglio in diverse parti del corpo si sono rivelate troppo profonde.

Le indagini dei carabinieri sull’omicidio a Imbersago

In via IV Novembre a Imbersago sono giunte anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Merate.

Le indagini procedono in più direzioni al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto avvenuto e capire quale possa essere il movente all’origine dell’aggressione mortale.

I primi rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Merate, coordinati da questa Procura della Repubblica.

L’assassino di Imbersago è ancora in fuga

Il Giorno ha fornito un aggiornamento su quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Imbersago, nella provincia di Lecco.

L’assassino è ancora in fuga: non risulta, infatti, sia stato né fermato né identificato.