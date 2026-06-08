Omicidio a Livorno, 31enne morto in ospedale: ferito in un parcheggio, gli avrebbero sparato alla testa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 31 anni è morto in ospedale a Livorno con una ferita d’arma da fuoco alla testa. La vittima era stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata trovata sanguinante a terra, in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani al Castellaccio, frazione collinare alle porte della città toscana. Alcuni residenti avrebbero riferito di aver sentito nella zona degli spari.

Il ritrovamento dell’uomo in un parcheggio

Come riportato da La Nazione, è stata una coppia a notare l’uomo riverso a terra, in un parcheggio lungo via Quercianella, e a lanciare l’allarme intorno alla mezzanotte di domenica 7 giugno.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della Svs di Ardenza con un medico e un infermiere dell’Asl Toscana nord ovest, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Livorno, dove però è morto dopo alcune ore.

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Il 31enne morto a Livorno

Il 31enne è stato ricoverato per delle ferite alla testa compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni subite.

Da quanto riferito dalla questura, la vittima è un cittadino turco, incensurato, in Italia come richiedente asilo.

Le indagini per omicidio

Sul luogo, nei pressi di un centro sociale per anziani della frazione di Castellaccio accanto al quale il comune sta costruendo un parco giochi, sono intervenuti gli agenti di una volante della polizia, raggiunti dalla Scientifica e dagli investigatori della squadra Mobile, che stanno indagando per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’autore dell’omicidio.

Stando ad alcune testimonianze raccolte, nella tarda serata di domenica dei residenti della zona avrebbero sentito esplodere dei colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto riportato da Repubblica, nonostante le indagini siano ancora in fase preliminare, l’uomo potrebbe essere stato vittima di una vera e propria esecuzione, con spari esplosi a distanza ravvicinata.

Dai dati aggiornati del ministero dell’Interno sul primo trimestre del 2026, il numero di omicidi commessi al 31 marzo sono 59, contro i 61 registrati nello stesso periodo del 2025.