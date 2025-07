Omicidio a Luino, 57enne svizzero accoltellato in casa: fermato dai carabinieri il figlio di 25enne

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo è stato ucciso a Luino, in provincia di Varese. La vittima è un 57enne svizzero, trovato gravemente ferito nella sua abitazione. L’uomo è morto durante il trasporto in ospedale. I carabinieri hanno fermato il figlio di 25 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Omicidio a Luino (Varese) vittima un 57enne svizzero

L’aggressione sarebbe avvenuta con un coltello. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19 di domenica 6 luglio.

Giunti sul posto, in una casa di via Vittorio Veneto a Luino, gli uomini del 118 hanno trovato a terra un uomo di 57 anni originario del Canton Ticino, in Svizzera. Nonostante l’immediato trasporto in ospedale, il 57enne è deceduto poco dopo.

Fermato il figlio di 25 anni

Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Luino, il responsabile dell’aggressione sarebbe il figlio 25enne della vittima, anche lui residente nel Canton Ticino.

Il giovane è stato fermato mentre si allontanava dalla casa. A quanto pare, l’aggressione a colpi di coltello sarebbe avvenuta al culmine di una lite, ma gli inquirenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti per chiarire con certezza sia la dinamica che il movente.

L’omicidio è stato consumato in una abitazione di via Vittorio Veneto a Luino, comune situato sul Lago Maggiore, a poca distanza dal confine tra la Svizzera e la provincia di Varese.

Le indagini sull’omicidio di Luino

La zona di via Vittorio Veneto è stata transennata per consentire agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti del caso. I carabinieri stanno rintracciando i familiari e stanno ascoltando i vicini di casa per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

In base alle prime informazioni riportate dai media locali, il 57enne svizzero sarebbe stato accoltellato a morte dal figlio di 25 anni al culmine di un violento litigio.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai soccorritori del 118, è giunto anche il medico legale per svolgere i primi accertamenti in attesa dell’eventuale autopsia che potrebbe essere disposta dal magistrato che segue le indagini.