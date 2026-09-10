Omicidio a Marano Vicentino, figlio 15enne uccide il padre a coltellate durante una lite davanti alla sorella

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Un ragazzo di 15 anni ha ucciso il padre 60enne a coltellate a Marano Vicentino, al termine di una lite mentre la sorella 14enne assisteva. È stata la stessa ragazza ad avvisare le autorità di quanto fosse successo con l’aiuto della madre e di alcuni parenti. I carabinieri hanno fermato il giovane, che ha subito ammesso quello che aveva fatto.

Uomo di 60 anni ucciso dal figlio 15enne

Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre un ragazzo di 15 anni ha ucciso il padre nella loro casa di Marano Vicentino, comune a 18 chilometri a nord est di Vicenza.

La dinamica dell’omicidio è già chiara alle forze dell’ordine, perché è avvenuto davanti alla sorella del ragazzo, 14 anni, da cui è poi partita la segnalazione che ha portato all’arresto del fratello, come riporta l’agenzia di stampa Ansa.

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Padre e figlio avrebbero iniziato a litigare in serata, anche se non è chiaro il motivo. Al culmine della lite, il giovane avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito il padre al cuore.

La complessa telefonata alle forze dell’ordine

La sorella del 15enne, che ha assistito all’omicidio, non ha subito chiamato le forze dell’ordine, ma ha contattato la madre, che vive a Dubai.

La donna, non riuscendo a contattare i numeri di emergenza italiani dall’emirato e non avendo i dettagli di quanto successo, ha a sua volta chiamato alcuni parenti della famiglia, che vivono in Germania.

A loro volta, i parenti hanno chiamato un amico di famiglia, che vive a Marano Vicentino, e che è riuscito a contattare le forze dell’ordine, come riporta l’edizione locale del Corriere della Sera.

L’arresto del ragazzo

Una volta ricevuta la chiamata, i carabinieri del comune veneto si sono attivati per mettersi alla ricerca del ragazzo, trovandolo immediatamente davanti alla palazzina dove si trova l’appartamento in cui è avvenuto l’omicidio.

Il 15enne ha ammesso subito di aver ucciso il padre al termine di una lite utilizzando un coltello. I carabinieri sono quindi entrati in casa, trovando il cadavere del 60enne.

Il ragazzo è stato arrestato mentre il corpo dell’uomo è a disposizione della procura dei minori di Venezia, che si occuperò delle indagini.