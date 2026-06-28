Omicidio a Mentana, massacra di botte un uomo perché stava parlando con la ex compagna: arrestato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha visto la ex fidanzata parlare con un uomo per strada, si è scagliato contro di lui e l’ha preso a calci e pugni. È accaduto a Mentana, alle porte di Roma. Lasciato agonizzante a terra, l’aggredito, il 46enne Mauro Turso, è morto poco dopo il trasporto all’ospedale. L’aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio.

Omicidio a Mentana

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un uomo di 49 anni accusato dell’omicidio di un 46enne, Mauro Turso.

I fatti si sono svolti all’alba di sabato 27 giugno a Mentana, a nord-est di Roma. Lo riporta LaPresse.

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Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il killer avrebbe aggredito e massacrato di botte la vittima dopo averla vista in strada in compagnia dell’ex fidanzata.

Arrestato uomo di 49 anni

L’allarme è scattato attorno alle 5, quando 118 e carabinieri sono intervenuti in via Sant’Antonio a Mentana in seguito alla segnalazione di una lite tra due uomini.

I soccorritori hanno trovato il 46enne a terra, in gravissime condizioni. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Monterotondo, dove è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate nel pestaggio.

I militari hanno poi identificato e fermato un 49enne del posto ritenuto l’autore dell’aggressione, presumibilmente nata per motivi di gelosia. Accusato di omicidio volontario, è stato rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli.

Cosa è successo

Non è chiaro se l’incontro sia stato casuale oppure se il 49enne stesse pedinando la donna con cui aveva avuto una relazione, conclusa circa un mese fa.

Secondo quanto ricostruito, il 49enne si trovava in auto quando ha visto la ex parlare in strada con Turso. Si è fermato e si è scagliato contro di lui, colpendolo violentemente con calci e pugni fino a lasciarlo agonizzante sull’asfalto.

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, era sotto l’effetto di stupefacenti.

In corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Tivoli, per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda. Il pm ha disposto l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso di Turso