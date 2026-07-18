Omicidio a Modena, arrestata la compagna dell'uomo ucciso in via Tignale del Garda: il movente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I carabinieri di Modena hanno arrestato la compagna dell’uomo di 44 anni trovato morto nel complesso di case popolari di via Tignale del Garda. La donna, anche lei 44enne, lo avrebbe accoltellato sulle scale del palazzo con una lama di 19 centimetri che è poi stata ritrovata in un cestino poco lontano. È accusata di omicidio volontario.

L’arresto dopo l’interrogatorio e la confessione

La donna arrestata era stata la prima a essere interrogata in questura dopo il ritrovamento del cadavere dell’uomo nel complesso di case popolari dell’Acer, spesso al centro di casi di cronaca a Modena.

La vittima è stata trovata morta attorno alle 5 del mattino di ieri 17 luglio e carabinieri l’hanno arrestata nel primo pomeriggio. L’accusa è quella di omicidio volontario e, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la donna avrebbe confessato.

ANSA

Il movente sarebbe legato alla tossicodipendenza della donna, ma gli inquirenti, per il momento, non hanno fornito ricostruzioni ulteriori del rapporto tra la donna arrestata e la vittima.

La dinamica dell’omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio non sarebbe avvenuto nell’appartamento della donna in via Tignale del Garda, ma sulle scale del complesso dell’Acer.

L’arma del delitto sarebbe un coltello con una lama di 19 centimetri. I carabinieri lo avrebbero ritrovato poche ore dopo l’omicidio, in un cestino poco distante dal palazzo.

La vittima dell’omicidio di Modena

L’uomo ucciso si chiamava Rolando D’Ulzia, conosciuto come Dino, aveva 44 anni e viveva in via Como, poco distante dal palazzo dove è morto.

Lavorava come giardiniere per una cooperativa sociale e abitava insieme alla madre e al fratello, che raggiunti dal Resto del Carlino, non hanno voluto commentare la vicenda: “Troppo dolore, in questo momento preferiamo non commentare”, avrebbero dichiarato.

Il Corriere della Sera ha invece raccolto le testimonianze dei colleghi della vittima, che raccontavano di averlo visto provato negli ultimi tempi, anche a causa della relazione con la donna che ieri ha confessato il suo omicidio.