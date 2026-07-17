Omicidio a Modena, uomo trovato morto accoltellato nel condominio di via Tignale del Garda: sentita una donna

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Modena, dove un uomo italiano sulla quarantina è morto accoltellato nell’androne di un condominio di via Tignale del Garda, nella periferia cittadina: i Carabinieri indagano sull’omicidio e starebbero interrogando una donna, probabile compagna della vittima. L’uomo sarebbe stato colpito al volto, con l’arma del delitto che sarebbe stata ritrovata in un cestino dei rifiuti.

Modena, omicidio in un condominio di via Tignale del Garda

Un orribile delitto ha sconvolto all’alba di oggi – venerdì 17 luglio 2026 – Modena, dove il corpo di un uomo italiano di 46 anni, R.D., è stato rinvenuto privo di vita lungo le scale di una palazzina popolare in via Tignale del Garda, nella periferia sud est della città.

Il cadavere, inizialmente privo di documenti, è stato scoperto intorno alle 5 del mattino dai residenti dello stabile, che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

ANSA

I Carabinieri, supportati dal nucleo della scientifica, hanno isolato l’intera area per avviare i rilievi tecnici, concentrando l’attenzione sull’arma del delitto, un coltello, prontamente recuperato dagli investigatori all’interno di un cestino dei rifiuti poco distante dal luogo dell’omicidio.

Le indagini dei Carabinieri

Gli inquirenti stanno focalizzando le indagini sulla sfera relazionale della vittima e hanno proceduto a sentire una donna, anch’essa italiana, residente al quarto piano dello stabile che sembrerebbe legata all’uomo da una relazione sentimentale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione letale sarebbe giunta al culmine di un alterco scoppiato nell’appartamento di lei, locale che è stato successivamente posto sotto sigilli dall’autorità giudiziaria.

Diversi testimoni del palazzo hanno confermato di aver chiaramente udito, alle prime luci dell’alba, urla concitate e la frase “Vai via!”, prima del tragico epilogo sulle scale condominiali.

L’uomo morto accoltellato

La vittima, un addetto alla manutenzione del verde che abitava nella vicina via Como, era un frequentatore abituale del complesso immobiliare gestito dall’Acer.

I residenti descrivono la zona come un’area fortemente problematica, già nota alle pattuglie per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sebbene gli accertamenti proseguano per trovare la persona colpevole e definire il movente esatto, gli investigatori non escludono che il brutale accoltellamento al volto possa essere maturato in contesti di criminalità legati al mondo della droga.