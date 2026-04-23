Omicidio a Monserrato vicino Cagliari, muratore trovato morto in strada: ucciso con colpo di pistola al petto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari: Leonardo Mocci, un muratore di 23 anni, è stato ucciso nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. Il giovane è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul luogo del delitto sono subito intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provato a lungo a rianimare il ragazzo, residente a Villacidro, senza riuscire a salvarlo.

Cagliari, omicidio a Monserrato: ucciso muratore 23enne

Avviate le indagini per risalire all’aggressore. L’area in cui è avvenuta l’uccisione è stata transennata per permettere i rilievi tecnici.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Quartu Sant’Elena che hanno svolto i rilievi tecnici e scientifici.

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I militari hanno dato immediatamente il via a serrate ricerche, raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’agguato.

La chiamata al 118

Il giovane, secondo quanto appreso, è stato freddato mentre si trovava in un cortile di un palazzo in via Settimio Severo. Dopo essere stato ferito, ha percorso pochi metri, poi è caduto a terra esanime.

Il delitto è stato compiuto intorno a mezzanotte, ora in cui è giunta la chiamata al 118 che segnalava un giovane in strada.

Il punto sulle indagini

Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne è stato centrato al petto da un solo colpo di pistola. I sanitari accorsi sul luogo dell’aggressione hanno tentato in ogni modo di rianimare il muratore. Purtroppo la lesione provocata dall’arma da fuoco è risultata fatale e non ha lasciato scampo al ragazzo.

Gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista. Si scava nella vita privata della vittima e nelle sue ultime frequentazioni per fare luce sul caso.

La testata CagliariPad ha riferito che Mocci si sarebbe opposto a un furto d’auto finendo per essere colpito al petto. Una ricostruzione che, però, al momento, non è stata confermata.

L’agguato è avvenuto in una zona in cui ci sono numerose abitazioni e qualcuno potrebbe aver visto o sentito qualcosa che potrebbe essere utile alle indagini.

I carabinieri stanno anche cercando le eventuali telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso le azioni dell’assalitore.

La notizia dell’omicidio del giovane ha destato profondo cordoglio sia a Monserrato sia nel centro del Medio Campidano, dove il ragazzo risiedeva.