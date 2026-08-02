Omicidio a Montese vicino Modena, morto accoltellato il 30enne Daouda Sangaré: cosa ha scatenato la lite

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un omicidio ha sconvolto la comunità di Montese, sull’Appennino modenese. Nelle prime ore del mattino del 2 agosto, all’interno di un’abitazione in via Righi, il trentenne Daouda Sangaré è morto accoltellato al culmine di una lite. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti anche con l’elisoccorso, per il giovane saldatore non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno prontamente bloccato e posto in stato di fermo il presunto aggressore.

Omicidio a Montese vicino Modena

Come riporta Il Resto del Carlino, l’allarme è scattato intorno alle ore 5 presso una palazzina situata lungo la via principale del centro di Montese.

I soccorritori hanno trovato il corpo della vittima riversa a terra con gravissime ferite da arma da taglio.

I carabinieri della compagnia locale e della Sezione Investigazioni Scientifiche si sono immediatamente recati sul posto per avviare le indagini e circoscrivere la scena del crimine.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di rintracciare e fermare in breve tempo l’altro uomo coinvolto nella discussione, la cui posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Modena.

Chi era la vittima Daouda Sangaré

Daouda Sangaré, trentenne originario della Costa d’Avorio, viveva in Italia e lavorava come saldatore.

Da circa cinque anni risiedeva nel piccolo comune montano, dove era conosciuto come una persona tranquilla e integrata.

Soltanto un mese fa era stato raggiunto nel nostro Paese dalla moglie.

La notizia della tragedia ha scosso i residenti del paese, provati dall’improvviso fatto di sangue giunto a poche ore di distanza dai festeggiamenti della festa patronale tenutasi la sera precedente.

A che punto sono le indagini

I rilievi tecnici della Sezione Scientifica dell’Arma proseguono all’interno dell’appartamento al civico 422 per determinare la precisa sequenza dei fatti ed individuare l’arma del delitto.

Le ragioni che hanno innescato il diverbio sfociato poi nell’aggressione mortale restano al momento sconosciute.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Montese, Carlo Castagnoli, il quale ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti e delle magistrature competenti per fare piena luce sulle dinamiche dell’accaduto.

Un conoscente della vittima ha raccontato al Resto del Carlino le ultime ore del ragazzo: “Ieri c’era la festa del paese, ci sono andati in tanti poi lui è tornato a casa con sua moglie. Daouda Sangaré era una brava persona, calma e tranquilla. Sono sotto choc”.