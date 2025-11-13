Omicidio a Muggia, bimbo di 9 anni morto accoltellato dalla madre: allarme lanciato dall'ex marito

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una madre ha ucciso il figlio, di 9 anni, tagliandogli la gola. L’omicidio è avvenuto la sera del 12 novembre nella loro casa, nel centro di Muggia (Trieste). La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l’allarme è stato proprio l’uomo, che non vive in Friuli-Venezia Giulia, perché non riusciva a contattare l’ex compagna. La 55enne nel frattempo, è stata fermata.

L’omicidio del bimbo a Muggia

Secondo quanto si apprende, la donna, di 55 anni, era seguita dal Centro di salute mentale e la situazione in generale della famiglia dai servizi sociali.

La situazione era descritta come difficile ma “non drammatica“, come ha precisato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori.

Muggia, la località in cui è avvenuto l’omicidio

Difficile sembra fosse anche la situazione tra la donna e il marito, un cittadino italiano di 58 anni, tanto che la coppia aveva deciso di separarsi.

Il bambino era stato affidato al padre. Più persone avrebbero testimoniato che la famiglia vivesse una situazione complessa.

Come da indicazioni del tribunale, però, il piccolo poteva incontrare la madre, che abita in via Marconi, nel centro di Muggia.

La sera del 12 novembre la donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per compiere l’omicidio e poi avrebbe anche tentato di suicidarsi.

Stando alle prime informazioni, la 55enne avrebbe provato a tagliarsi le vene: sarebbe stata trovata con un’unica lesione a un tendine.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio: il coltello da cucina è stato sequestrato.

L’intervento degli agenti

Il piccolo frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia. Il padre, non riuscendo a mettersi in contatto con l’ex, ha avvisato le forze dell’ordine.

Secondo quanto si è appreso, quando nell’ abitazione sono giunti i Vigili del fuoco con le forze dell’ordine, il piccolo era morto da ore e il suo corpo era in bagno. La madre era invece in stato di choc.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per il piccolo.

La donna è stata fermata dagli agenti del Commissariato di Muggia dopo essere stata condotta all’ospedale di Cattinara: sarà poi portata nel carcere di Trieste.

Lutto cittadino

Scossa l’intera comunità di Muggia, il sindaco Paolo Polidori ha proclamato il lutto cittadino, come confermato all’Adnkronos:

“Ho appena proclamato il lutto cittadino e non sappiamo ancora se durerà 1 o 3 giorni. Davvero una tragedia immane per tutta la comunità. La città si stringe intorno alla famiglia, a mezzogiorno abbiamo organizzato un picchetto con la Polizia Locale con un minuto di raccoglimento, per dimostrare la più forte solidarietà al padre, ai compagni di classe e alla squadra di calcio. Si sta allestendo la Sagra di San Martino, l’organizzazione è già in moto ma, ovviamente, si toglieranno tutte le parti di inaugurazione. Abbiamo già avuto una riunione con gli assistenti sociali che questa mattina sono andati a comunicarlo alla scuola. Vorrei sottolineare che la situazione era seguita da anni sia dagli assistenti sociali sia dal tribunale, ma non ci sono mai stati dei segnali di tragicità, era una questione di separazione. Rimaniamo in contatto costante con la Questura”.