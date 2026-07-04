Omicidio a Napoli in zona Porta Capuana, 33enne in scooter ucciso con un colpo di pistola al torace
Si indaga sull'omicidio di Alessandro Grivano, ucciso mentre si trovava in sella allo scooter nella zona di Porta Capuana a Napoli
Omicidio nella notte a Napoli. Alessandro Grivano è stato ucciso con un colpo di pistola al torace nella zona centrale di Porta Capuana. Al momento dell’agguato il 33enne si trovava in sella a uno scooter. Grivano aveva piccoli precedenti con la polizia, ma gli inquirenti sembrano escludere la pista della criminalità organizzata. Si indaga sulla vita privata della vittima.
Omicidio nella notte a Porta Capuana
Gli abitanti e i frequentatori della zona di Porta Capuana, nel pieno centro di Napoli, sono stati allertati da una sparatoria in piena notte.
Poco prima dell’una, dei colpi di pistola sono rimbombati nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio.
Si tratta una zona, a ridosso della storica porta cittadina e vicino alla Stazione Centrale, nel quartiere di Vasto, presidiata da organizzazioni criminali.
A seguito delle numerose segnalazioni, sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato.
Morto un uomo di 33 anni
A essere bersaglio dei colpi di pistola è stato Alessandro Grivano, uomo di 33 anni che in quel momento si trovava in sella a uno scooter.
Grivano si è riverso al suolo dopo essere stato colpito al petto da una pallottola. Lo ha soccorso un automobilista in piazza Volturno.
Prontamente soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, il 33enne è morto durante il tragitto in ambulanza a causa delle gravi ferite.
La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Napoli.
I legami con la criminalità di Napoli
Alessandro Grivano aveva piccoli precedenti con la polizia e gli inquirenti lo ritengono vicino al clan dei Contini.
Tuttavia, riporta Repubblica, al momento sarebbe esclusa la pista di un omicidio di camorra legato alla guerra tra i clan Contini e Mazzarella, entrambi influenti nella zona di Porta Capuana.
Escluso anche un collegamento con il recente omicidio di Antonio Mauro, ucciso martedì 16 giugno in via Cesare Rosaroll e gli altri recenti agguati.
Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e raccolto alcune testimonianze e si indaga sulla vita privata della vittima.
Primi elementi sulla pista ritenuta più probabile dagli investigatori dovrebbero essere rilasciati nelle prossime ore dalla Procura.