Omicidio a Nolo a nord di Milano, il 60enne Roberto Pietro Guerrino trovato morto con ferite alla testa

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È giallo a Milano. Il corpo di un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, è stato ritrovato nel suo appartamento al quarto piano di una palazzina di via Oxilia 11. Non è ancora dato sapere chi abbia dato l’allarme, ma è riportato che a fare la macabra scoperta sarebbero stati i vigili del fuoco. L’uomo è stato rinvenuto con ferite alla testa inferte probabilmente con un oggetto contundente non ancora identificato.

Omicidio a Milano

I fatti risalgono alle 16 di sabato 13 giugno. Come ricostruisce Il Giorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Oxilia 11, al quarto piano di una palazzina, dove all’interno di un appartamento hanno trovato il corpo senza vita di Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, con gravi ferite alla testa.

I vigili del fuoco hanno subito avvertito i carabinieri, che al loro arrivo hanno constatato di trovarsi davanti allo scenario di un omicidio.

ANSA

Il Corriere della Sera scrive che i vigili del fuoco sono stati chiamati dal momento che la vittima, dalla serata di venerdì 12 giugno, non rispondeva al telefono né al citofono.

All’interno dell’appartamento sarebbero state rinvenute numerose macchie di sangue. I carabinieri del comando provinciale sono già al lavoro con i dovuti rilievi.

Le indagini

I fatti si sono svolti nell’area di Nolo, non lontana da piazzale Loreto. All’interno dell’appartamento sono arrivati anche i militari della scientifica per mappare la scena del crimine insieme ai colleghi della compagnia Duomo.

Il corpo della vittima era riverso sul pavimento. Non è dato sapere se siano già stati ascoltati eventuali testimoni. Ansa scrive che in via Nino Oxilia 11 è arrivato anche il medico legale.

Chi era Roberto Pietro Guerrino

Secondo le prime informazioni raccolte da Il Giorno e presenti online, Roberto Pietro Guerrino lavorava come interprete di conferenza e aveva messo il suo lavoro al servizio anche di leader italiani e internazionali, come Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, Bill Clinton e Carlo d’Inghilterra.

La vittima avrebbe compiuto 61 anni il 13 luglio. Le operazioni all’interno dell’appartamento di Guerrino sono ancora in corso.