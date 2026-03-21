Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne ucciso dopo una lite: arrestato il presunto killer

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 30 anni è stato ucciso a Olmo, in provincia di Arezzo. Contro di lui quattro colpi di arma da fuoco, sparati poco prima della mezzanotte da un conoscente. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo. L’ipotesi è una “lite finita in tragedia”. Il presunto assassino è stato rintracciato e arrestato. Quando è stato raggiunto non ha opposto resistenza. Le indagini sono coordinate dalla pm Emanuela Greco.

Omicidio a Olmo

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, un 30enne è stato ferito a colpi di pistola da un 35enne. I quattro colpi sparati, di cui uno alla gola, sono stati fatali.

L’omicidio è avvenuto all’altezza del bivio di Olmo, in provincia di Arezzo, in un piazzale vicino a un locale molto frequentato.

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Dopo l’episodio il presunto assassino ha tentato la fuga, ma le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e arrestato. L’uomo non ha opposto resistenza durante l’arresto.

Il movente

I giornali locali raccontano il possibile movente. Per quanto si apprende al momento, la causa della “lite” che ha portato alla morte del trentenne è legata a una gelosia. Il giovane ucciso, alla fine del turno di lavoro, si sarebbe fermato a parlare con la sua ex fidanzata proprio in quel piazzale dove è avvenuta l’aggressione.

Il nuovo fidanzato della ragazza, che si trovava in zona in quel momento, li avrebbe visti e avrebbe deciso di estrarre una pistola. Non è ancora stato chiarito se l’arma fosse detenuta in maniera regolare.

Con questa avrebbe sparato fino a quattro colpi, dei quali almeno uno fatale. Ma sarà l’autopsia a rispondere a questa domanda.

Vittima e assassino: chi sono

La vittima dell’omicidio era un giovane trentenne, di nazionalità albanese, che lavorava in un ristorante della zona. È stato reso noto il legame con la fidanzata del suo presunto assassino: la sua ex compagna, con la quale aveva deciso di fermarsi a parlare dopo la fine del lavoro.

Dall’altra parte si trova l’attuale fidanzato della giovane. Si tratta di un 35enne, anch’esso di nazionalità albanese.

Non sono state rese note altre informazioni, come i nomi dei protagonisti della vicenda o se risiedessero a Olmo, in provincia di Arezzo.