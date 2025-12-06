Omicidio a Ostia, uccide a martellate la nonna e si dà alla fuga: bloccato in metropolitana

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tragedia a Ostia, dove un’anziana è stata uccisa a martellate in casa. Per l’omicidio della donna di 80 anni la polizia ha fermato il nipote della vittima, bloccato mentre cercava di scappare con la metropolitana. Da chiarire il movente: pare che all’origine di tutto ci sia stata una lite familiare. Il presunto assassino ha aggredito anche il compagno della madre.

La fuga dopo aver ucciso la nonna a martellate

L’allarme è scattato intorno alle 8:30 del mattino in via Molteni, a Ostia, quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. A colpirla a morte, con un martello è stato il nipote, un 30enne.

Via Molteni, nel quartiere Acilia di Ostia, dove è avvenuto l’omicidio

Quest’ultimo ha tentato di fuggire prendendo la metropolitana e proprio lì è stato bloccato dai carabinieri. A piedi è andato alla stazione di Acilia, dove ha preso il Metromare che collega Ostia con Roma.

L’omicidio a Ostia, in un quartiere popoloso

La tragedia è avvenuta ad Acilia, un popoloso quartiere a pochi chilometri da Ostia, dopo una discussione.

Tra la nonna e il nipote, infatti, è iniziata un’accesa discussione per motivi ancora non chiari: il tutto è poi tragicamente degenerato quando il nipote ha afferrato un martello e ha colpito l’anziana.

Il presunto assassino poi è stato individuato dagli agenti del reparto Volanti e sottoposto a fermo di indiziato di delitto: dopo aver preso la metro, era sceso a Basilica San Paolo e si era incamminato a piedi in viale Giustiniano.

Aggredito al bar il compagno della madre

Prima di uccidere la nonna a martellate, il 30enne pare abbia aggredito il compagno della madre.

Lo avrebbe raggiunto in un bar della zona, sempre nel quartiere Acilia, per poi colpirlo con lo stesso martello usato poi contro l’anziana donna.

L’aggredito, un uomo di 59 anni, è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia.