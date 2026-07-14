Omicidio a Pagani, figlio litiga col padre e lo uccide strangolandolo: l'assassino avrebbe problemi psichici

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Pagani, in provincia di Salerno, c’è stato un omicidio al culmine di una lite tra padre e figlio. Quest’ultimo, che stando al racconto di alcuni vicini avrebbe problemi psichici, avrebbe strangolato il suo genitore. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato e poi arrestato.

Omicidio a Pagani: cos’è successo

L’episodio, ricostruito dal Corriere della Sera, si è verificato all’alba di martedì 14 luglio, all’interno di un appartamento di Pagani, Comune dell’agro nocerino sarnese nella provincia di Salerno.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata uccisa dal figlio, che lo avrebbe strangolato al culmine di una lite (stando a quanto riferito da rtalive, la vittima sarebbe stata colpita anche alla testa con una sedia).

Bloccato e arrestato il figlio della vittima

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, oltre al P.M. di turno. Il figlio della vittima, che avrebbe 30 anni, è stato bloccato e arrestato.

Per ricostruire con precisione l’accaduto, gli investigatori stanno cercando testimonianze e immagini di videosorveglianza.

La testimonianza dei vicini

Alcuni vicini avrebbero riferito che l’uomo bloccato e arrestato per l’omicidio di Pagani, in provincia di Salerno, avrebbe da qualche tempo problemi psichici.

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