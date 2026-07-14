Omicidio a Pagani, figlio litiga col padre e lo uccide strangolandolo: l'assassino avrebbe problemi psichici
Omicidio a Pagani, in provincia di Salerno, dove un figlio avrebbe ucciso suo padre strangolandolo al culmine di una lite: la ricostruzione dei fatti
A Pagani, in provincia di Salerno, c’è stato un omicidio al culmine di una lite tra padre e figlio. Quest’ultimo, che stando al racconto di alcuni vicini avrebbe problemi psichici, avrebbe strangolato il suo genitore. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato e poi arrestato.
- Omicidio a Pagani: cos'è successo
- Bloccato e arrestato il figlio della vittima
- La testimonianza dei vicini
Omicidio a Pagani: cos’è successo
L’episodio, ricostruito dal Corriere della Sera, si è verificato all’alba di martedì 14 luglio, all’interno di un appartamento di Pagani, Comune dell’agro nocerino sarnese nella provincia di Salerno.
In base alla prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata uccisa dal figlio, che lo avrebbe strangolato al culmine di una lite (stando a quanto riferito da rtalive, la vittima sarebbe stata colpita anche alla testa con una sedia).
Bloccato e arrestato il figlio della vittima
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, oltre al P.M. di turno. Il figlio della vittima, che avrebbe 30 anni, è stato bloccato e arrestato.
Per ricostruire con precisione l’accaduto, gli investigatori stanno cercando testimonianze e immagini di videosorveglianza.
La testimonianza dei vicini
Alcuni vicini avrebbero riferito che l’uomo bloccato e arrestato per l’omicidio di Pagani, in provincia di Salerno, avrebbe da qualche tempo problemi psichici.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.