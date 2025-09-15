Omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, ucciso nella farmacia Sacro Cuore dove lavorava come magazziniere

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Spari in pieno giorno davanti a una farmacia di Palermo. Un uomo è morto sotto i colpi d’arma da fuoco esplosi in piazza Principe di Camporeale, tra i quartieri Noce e Zisa del capoluogo siciliano. La vittima sarebbe un magazziniere della farmacia Sacro Cuore. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia e gli investigatori della Squadra mobile, mentre un elicottero è in volo sulla zona.

L’omicidio in una farmacia di Palermo

Secondo le prime informazioni riportate da Ansa, la vittima dell’omicidio è Stefano Gaglio, 39 anni, da 17 dipendente della farmacia. Il suo corpo è stato ritrovato riverso sul marciapiede, dopo gli spari sentiti per strada intorno alle 9 di mattina di lunedì 15 settembre.

Da quanto ricostruito finora, dopo avere lasciato i figli a scuola, la vittima aveva appena parcheggiato lo scooter e stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan, quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.

La posizione della farmacia Sacro Cuore a Palermo, dove è avvenuto l’omicidio

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal capo dell’unità Antonio Sfameni e dal sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso. La strada è stata chiusa al traffico e sulla scena del delitto è arrivata la polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della via per cercare di identificare l’assassino, su cui sono scattate le ricerche.

Le testimonianze

Diverse le testimonianze degli spari esplosi in pieno giorno: “Siamo sconvolti ho sentito tre colpi, ho avuto paura” ha detto a Repubblica la titolare di un punto vendita non lontano dal luogo dell’omicidio.

"Stefano erano un ragazzo per bene, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Era un padre di famiglia, aveva tre bambini" ha raccontato un altro commerciante della zona