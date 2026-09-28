Omicidio a Pellezzano, figlio confessa di aver strangolato la madre nel sonno dopo una lite: vivevano insieme

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A Pellezzano, in provincia di Salerno, una donna di 85 anni è morta soffocata in casa mentre dormiva. Il figlio 53enne dell’anziana è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato. Il fatto si è verificato all’interno di un’abitazione in via Nicotera. Il sindaco Francesco Morra ha commentato: “È una tragedia che ci lascia attoniti e profondamente addolorati”.

Cosa è successo a Pellezzano

In base a una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana donna è stata soffocata nel sonno e uccisa all’interno di un’abitazione in via Nicotera a Pellezzano.

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno fermato con l’accusa di omicidio aggravato il figlio 53enne della vittima, che viveva con lei assieme a un fratello maggiore disabile. Stando a quanto riportato da Salerno Today, alla base del gesto ci sarebbero pregressi dissidi familiari.

Il figlio stesso dell’anziana donna avrebbe contattato telefonicamente il numero di emergenza 112, riferendo quanto commesso. Il 53enne è stato poi rintracciato e identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie cittadine.

Il piano prima dell’omicidio a Pellezzano

L’uomo avrebbe organizzato tutto prima di compiere il gesto, sapendo che sarebbe stato arrestato per l’omicidio della madre.

Nello specifico, avrebbe preparato i soldi per il funerale della mamma e messo da parte il necessario per chi dovrà occuparsi del fratello maggiore al suo posto.

Il cordoglio del sindaco Francesco Morra

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha commentato così l’accaduto: “La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre, in circostanze così drammatiche, rappresenta una ferita profonda non soltanto per la famiglia coinvolta, ma per l’intera comunità di Pellezzano”.

Il primo cittadino del Comune in provincia di Salerno ha aggiunto: “A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a quanti sono stati colpiti da questo terribile lutto. Come Amministrazione Comunale abbiamo immediatamente attivato i Servizi Sociali del Comune, affinché possano essere garantiti il necessario supporto e la dovuta assistenza alle persone coinvolte in questo momento così difficile”.

L’appello finale di Francesco Morra: “Di fronte a un dolore tanto grande, rivolgo a tutti un invito al silenzio, al rispetto e alla responsabilità, anche nella diffusione di notizie e informazioni, nel rispetto delle persone coinvolte e degli accertamenti in corso. Oggi Pellezzano è una comunità ferita, che si stringe nel dolore e nella vicinanza umana”.