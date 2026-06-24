Omicidio a Pieve di Camaiore, Piero Moriconi dopo aver ucciso moglie e figlio: "Mi sono liberato"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Mi sono liberato di loro”. Sarebbero queste le tragiche con cui Piero Moriconi avrebbe spiegato l’uccisione della moglie, Kathy Andreoni, 52 anni, e del figlio Mirko di 24. L’uomo, 63 anni, avrebbe sparato con un fucile all’interno dell’abitazione a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca.

Omicidio a Pieve di Camaiore, cosa è successo

Piero Moriconi, operaio edile di 63 anni, avrebbe ucciso moglie e figlio a colpi di fucile.

L’uomo è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri: sarebbe stato trovato con in braccio l’arma sul tetto dell’abitazione.

Il duplice delitto è avvenuto a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un’intera comunità è sconvolta dalla tragedia.

Le parole dopo il delitto: “Mi sono liberato”

Portato via dai carabinieri e condotto in caserma, Piero Moriconi avrebbe detto solo poche parole dopo la tragedia.

“Mi sono liberato di loro“, avrebbe infatti detto, come riferito dall’Ansa, ai carabinieri arrivati a a Camaiore con il comandante della compagnia di Viareggio Marco Colella e il comandante provinciale Michele Lastella.

Piero Moriconi è stato trasferito nella caserma di Camaiore per essere ascoltato. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.

Chi sono le vittime

Kathy Andreoni, 52 anni, era la moglie di Piero Moriconi. Mirko Moriconi, 24 anni, era invece il figlio.

Come riferisce Repubblica, Mirko era un artista che si dedicava al rap. Per la festa della mamma aveva postato sui social una lunga poesia con musica dedicata proprio a Kathy, l’altra vittima di questo dramma familiare.

Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha deciso di dichiarare il lutto cittadino.