Omicidio a Pieve di Camaiore, Piero Moriconi uccide moglie Kathy Andreoni e figlio Mirko in casa a fucilate

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un uomo di 63 anni avrebbe sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio 24enne nella loro abitazione a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. I due sarebbero morti sul colpo. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa della famiglia. Sul posto polizia e carabinieri hanno trovato ancora il presunto autore del gesto, armato e barricato sul tetto dell’abitazione in cui è avvenuto il duplice omicidio. Nonostante l’arrivo di ambulanze ed elisoccorso, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Il nome del 63enne è Piero Moriconi, le vittime sono Kathy Andreoni e Mirko Moriconi.

Omicidio a Pieve di Camaiore, cosa è successo

Come riporta La Nazione, l’allarme sarebbe stato dato alle 14.30 del 24 giugno.

Sarebbe stata segnalata una sparatoria nella frazione di Pieve di Camaiore e sarebbe stata avvistata una persona armata sul tetto di un’abitazione.

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Sky aggiunge che, stando ad una primissima ricostruzione dei fatti, ad avvisare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni familiari, in particolare il nipote che abita nei paraggi.

Si sarebbero precipitati fuori casa delle vittime, allertate dagli spari.

Nel dettaglio, al 112 sarebbe arrivata la segnalazione di una sparatoria ancora in corso in via della Costa, tra le località Pieve e Casoli nel territorio di Camaiore.

Sarebbe scattato così il protocollo di emergenza a seguito della telefonata in cui si chiedeva aiuto.

L’uomo si è barricato sul tetto

Come riferisce La Nazione, il 63enne sarebbe stato trovato dalle forze dell’ordine sul tetto della casa e bloccato dai carabinieri.

Lucca in Diretta aggiunge che l’uomo avrebbe reso difficili le operazioni di soccorso del 118.

I sanitari avrebbero dovuto aspettare l’arrivo delle forze dell’ordine per entrare nell’abitazione.

ANSA riferisce che all’arrivo di polizia e carabinieri l’uomo non avrebbe poi opposto resistenza.

Secondo i primissimi rilievi, moglie e figlio dell’uomo sarebbero deceduti per le ferite da arma da fuoco.

Il possibile movente

L’arma del delitto, sempre secondo La Nazione, sarebbe un fucile da caccia detenuto dall’uomo.

Sentiti i vicini di casa della famiglia, sarebbero emersi presunti dissidi, senza però nessun campanello d’allarme evidente che avrebbe fatto pensare ad un gesto così estremo.

Da primissime indiscrezioni, raccolte da testimoni sul posto, trapelerebbe uno stato di “esasperazione” dell’uomo a causa di diversi comportamenti di sua moglie e di suo figlio 24enne.

Di questo ne avrebbe parlato, lamentandosi, con alcuni suoi conoscenti.

“Mi sono liberato di loro”, avrebbe detto l’uomo all’arrivo delle forze dell’ordine come riportato dall’ANSA.

La testimonianza del cognato

ANSA ha intervistato un uomo che si è qualificato come parente, “un cognato” dell’autore del duplice omicidio a Pieve di Camaiore e che ha fatto cenno al movente della tragedia familiare.

“Gli davan noia, lui magari era un bonaccione, lo dicono tuti. Non ne poteva più. In quella casa urlavano, cosavano, lo volevano anche picchiare”, ha raccontato.

Il testimone ha aggiunto che il figlio del presunto omicida “si era messo a bere, lo portavano in ospedale, lo curavano”.

Inoltre, parlando dell’autore del gesto ha detto: “Lui è andato di fuori di testa, quando veniva a casa mia si vedeva che c’era qualcosa che non andava”.