Omicidio a Porcia vicino Pordenone, uomo di 59 anni ucciso dall'ex fidanzato della figlia: la stava difendendo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un drammatico fatto di sangue ha sconvolto la comunità di Porcia, in provincia di Pordenone, nel pomeriggio di venerdì 29 maggio. Intorno alle 15:30, in via Zuccolo, una violenta lite familiare è degenerata in strada di fronte a una villetta, culminando con l’uccisione di un uomo di 59 anni, Marius Adrian Dorobantu. L’aggressore, l’ex compagno della figlia della vittima, è stato fermato dalla polizia.

Omicidio a Porcia vicino Pordenone: l’inizio della tragedia

Secondo la prima ricostruzione della Squadra Mobile della Questura di Pordenone riportata da Pordenone Today, il cinquantanovenne di origini romene è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni.

L’ex compagno della donna, il quarantanovenne Fabrizio Barberini, si era recato presso l’abitazione per discutere alcuni dettagli della loro separazione, dato che la coppia, con tre figli minori, si stava dividendo.

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La situazione è precipitata quando l’aggressore ha colpito la donna con una bottigliata in testa.

La trentanovenne è comunque riuscita a barricarsi in bagno e a lanciare l’allarme al 112.

L’aggressione, i soccorsi e il decesso

Il padre della donna, accorso sul posto, ha tentato di fermare l’uomo in strada, ma è stato colpito ripetutamente al capo con un oggetto tagliente – con molta probabilità un collo di bottiglia spaccato – e con dei sassi.

I sanitari del Sores Fvg, giunti con ambulanza, automedica ed elicottero, hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma le gravissime lesioni alla testa ne hanno causato l’arresto cardiaco.

Le indagini e l’ipotesi della legittima difesa

Gli agenti della polizia scientifica e il magistrato di turno della Procura di Pordenone hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del delitto.

Anche la figlia della vittima è stata accompagnata in ospedale sotto choc per accertamenti, riportando fortunatamente solo una ferita superficiale.

I sanitari hanno preso in carico anche l’aggressore, trasportato in ospedale in codice giallo con ferite ritenute non gravi.

Agli investigatori l’uomo avrebbe riferito di aver agito per legittima difesa, una versione che rimane al vaglio degli inquirenti.

Sul luogo dell’omicidio è giunta anche l’assessora comunale Adriana Checchin, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia e ha specificato che il nucleo familiare non era seguito dai servizi sociali.