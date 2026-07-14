Omicidio a Reggio Calabria, cadavere trovato in un sacco tra i rifiuti a Catona: mistero su chi sia la vittima

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Drammatico ritrovamento a Reggio Calabria. Nel quartiere Catona è stato rinvenuto un cadavere all’interno di un sacco abbandonato tra cumuli di rifiuti lungo la strada. Al momento restano un mistero l’identità della vittima così come la dinamica e il movente di quanto accaduto. Gli inquirenti non avrebbero dubbi sul fatto che si tratti di omicidio.

Reggio Calabria, cadavere in un sacco tra i rifiuti

Un sacco tra i rifiuti conteneva un cadavere: il ritrovamento è avvenuto giovedì scorso nel quartiere Catona, nella zona nord di Reggio Calabria.

Il sacco era ben visibile da chi transitava con l’auto nella zona ed era in mezzo ai rifiuti lungo il ciglio della strada.

Il corpo era in evidente stato di decomposizione e sulla vicenda indaga la procura, diretta da Giuseppe Borrelli.

Mistero su chi sia la vittima

L’intera vicenda, infatti, è avvolta nel mistero, a partire dall’identità della vittima trovata nel sacco tra i rifiuti.

Per questo, come riportato dal sito ildispaccio, i carabinieri sono al lavoro e stanno confrontando questo caso con le denunce di scomparsa presentate degli ultimi tempi in Calabria.

La procura di Reggio Calabria, comunque, procede con l’ipotesi di omicidio: difficile, infatti, avere dubbi sulla natura violenta dell’episodio, per quanto ancora privo di dettagli e spiegazioni.

Le ipotesi e le indagini sull’omicidio

Il corpo della vittima, infatti, è stato trovato tra i rifiuti, in un sacco e in avanzato stato di decomposizione.

Il sacco era comunque in un punto visibile a chi passava e questo farebbe pensare a un omicidio avvenuto in un altro luogo, prima che il corpo della vittima venisse lasciato nel punto in cui poi è stato effettivamente ritrovato.

Gli inquirenti pensano che siano comunque passate ore, o al massimo giorni, dal momento in cui il sacco è stato abbandonato e il momento in cui è stato ritrovato.

Per questo il cadavere sarà sottoposto a una tac e poi all’autopsia: gli esami serviranno a far luce sulle cause e sulle modalità della morte.

Sono proprio questi gli elementi fondamentali, uniti al riconoscimento della vittima, da cui partire per poter poi iniziare a chiarire le responsabilità e i motivi di quello che sembra a tutti gli effetti un delitto, anche se ancora avvolto nel mistero.