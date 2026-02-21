Omicidio a Rogoredo, la Procura di Milano indaga su presunti scambi illeciti tra agenti e spacciatori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Abhderraim Mansouri, 28enne marocchino, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo durante un controllo antispaccio. L’assistente capo del commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, è indagato per omicidio volontario, mentre altri quattro agenti di polizia presenti sul posto risultano indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.

Indagini sull’omicidio di Rogoredo

Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti della vittima, dichiarazioni al momento oggetto di verifica, Mansouri avrebbe subito presunte richieste di denaro da parte del poliziotto.

Le stesse fonti riferiscono che, dopo essersi opposto, la vittima avrebbe manifestato timori nei confronti dell’agente. A riportarlo, fra gli altri, è il TG2.

ANSA

E come riporta l’Ansa, ulteriori testimonianze, presentate dai legali della famiglia di Mansouri, parlerebbero di presunte condotte disinvolte dell’assistente capo e di voci di possibili protezioni ad alcuni pusher nell’area del Corvetto. Al momento ogni elemento va considerato solo un’ipotesi investigativa, di provato non vi è nulla.

La pistola repertata a Rogoredo

Per quanto riguarda la dinamica dello sparo, il poliziotto ha dichiarato di aver fatto fuoco per paura, dopo aver visto Mansouri puntargli contro una pistola, risultata poi essere una replica a salve.

Secondo un’ipotesi al vaglio della Procura, l’arma potrebbe essere stata collocata accanto al corpo in un secondo momento. Un collega, ripreso dalle videocamere mentre recuperava uno zaino al commissariato Mecenate, ha riferito di non sapere che cosa contenesse. Anche questo dettaglio è riportato dall’Ansa. Ed anche questa ricostruzione è oggetto di accertamenti e non costituisce, allo stato, una verità processuale.

In attesa delle analisi balistiche definitive, le prime valutazioni tecniche indicherebbero che il foro d’entrata del proiettile è compatibile con una pallottola integra non deviata da bersagli intermedi.

Analisi genetiche in corso

Sulla replica della pistola sono in corso analisi genetiche: i consulenti della Procura hanno isolato due profili di Dna identificabili e depositeranno la relazione nei prossimi giorni. L’eventuale assenza del Dna della vittima sull’arma potrebbe rafforzare l’ipotesi che Mansouri non fosse armato.

Ipotesi ritardo nei soccorsi

Un ulteriore profilo di indagine riguarda i soccorsi: gli agenti indagati avrebbero riferito di aver chiamato subito il 118 dopo lo sparo, circostanza che, secondo gli accertamenti, non troverebbe riscontro: la chiamata sarebbe stata effettuata circa 23 minuti dopo. Se dovesse essere accertato il ritardo nei soccorsi, si dovrà capire se una chiamata tempestiva avrebbe potuto salvare la vita ad Abhderraim Mansouri.

Gli inquirenti stanno allargando il campo delle indagini per cercare di capire come funzioni l’ambiente di spaccio a Rogoredo e Corvetto e verificare se effettivamente ci siano riscontri nelle ipotesi di richieste illecite o di protezioni tra le due piazze.