Omicidio a Roma a San Vittorino, "ho ucciso mia madre": figlio 48enne arrestato, aveva nascosto il cadavere

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una madre di 78 anni è stata uccisa dal figlio 48enne a San Vittorino, nell’estrema periferia di Roma. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una segnalazione di scomparsa da parte dei conoscenti della vittima. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso di aver tolto la vita al genitore. “Ho ucciso mia madre”, ha confessato l’uomo che si trova ora in stato di fermo in caserma per l’accusa di omicidio.

Roma, omicidio a San Vittorino: madre uccisa dal figlio

Il corpo della donna, su indicazione del figlio, è stato rinvenuto in un manufatto in cemento dove era stato nascosto. Le indagini, come riferisce l’ANSA, sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.

I carabinieri della compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati, non appena è stata presentata la denuncia di scomparsa della 78enne, hanno avviato gli accertamenti e sono risaliti all’abitazione dove vivevano madre e figlio.

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La confessione del 48enne

Il 48enne, messo sotto torchio dagli investigatori, ha ammesso di aver ucciso la madre e poi ha spiegato dove ha occultato il cadavere.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Le indagini sono mirate a ricostruire la dinamica esatta della lite e i tempi del decesso.

L’allarme lanciato dai vicini di casa

L’allarme è scattato dopo che, come appreso da Fanpage.it, alcuni vicini di casa della 78enne hanno espresso la loro preoccupazione alle forze dell’ordine.

I residenti della zona hanno manifestato apprensione per non aver visto la donna da qualche tempo. Hanno così segnalato il fatto ai carabinieri che si sono tempestivamente recati presso l’abitazione di madre e figlio.

A quel punto avrebbero messo alle strette il 48enne che avrebbe raccontato di aver ucciso il genitore.

L’uomo viveva solo con la madre e risulterebbe disoccupato. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il delitto possa essere stato scatenato per una lite degenerata legata a questioni relative alla convivenza.