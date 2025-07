Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Omicidio nel quartiere Trieste: un uomo di 79 anni è stato condannato a 24 anni di reclusione per aver ucciso la moglie, con cui era sposato da oltre 50 anni. Il delitto è avvenuto nel giugno 2022 a Roma, dove l’uomo si è autodenunciato dopo aver sparato due colpi di pistola contro la consorte. La sentenza è stata eseguita ieri, quando l’uomo, già ai domiciliari, è stato trasferito in carcere dagli agenti della Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel giugno 2022 nel quartiere Trieste di Roma. L’uomo, all’epoca 76enne, aveva deciso di rivolgersi direttamente al proprio avvocato di fiducia, confessando di aver appena commesso un omicidio. La confessione è avvenuta nello studio legale, dove ha raccontato di aver sparato due colpi di pistola contro la moglie, uccidendola nel loro letto coniugale.

La dinamica dell’omicidio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo aveva utilizzato una pistola Glock per compiere il delitto. Dopo aver tolto la vita alla moglie, con cui aveva condiviso più di cinquanta anni di matrimonio, si era recato dallo studio del suo legale. L’arma del reato è stata poi ritrovata dagli agenti della Squadra Mobile all’interno dell’auto dell’uomo, parcheggiata vicino allo studio legale. La vittima, invece, è stata trovata senza vita nel letto matrimoniale della loro abitazione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il legale, dopo aver ascoltato la confessione, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Mobile capitolina sono intervenuti nell’abitazione della coppia, dove hanno rinvenuto il corpo della donna. L’uomo è stato quindi condotto negli uffici di Via San Vitale per essere interrogato dal magistrato titolare delle indagini. In seguito ai riscontri immediati degli investigatori, il Pubblico Ministero ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo.

L’iter giudiziario e la condanna

Dopo un lungo percorso giudiziario, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha emesso l’ordine di esecuzione della condanna a 24 anni di reclusione. La sentenza è divenuta esecutiva ieri. L’uomo, che nel frattempo aveva raggiunto i 79 anni e si trovava agli arresti domiciliari per lo stesso procedimento, è stato prelevato dagli agenti del Commissariato Spinaceto e condotto nel carcere di Rebibbia.

Il contesto familiare e le reazioni

La tragedia ha sconvolto il quartiere Trieste e la comunità di Roma. La coppia era conosciuta per la lunga unione matrimoniale, durata oltre cinquanta anni. Il gesto estremo dell’uomo, che ha deciso di confessare immediatamente il delitto al proprio avvocato, ha suscitato numerose riflessioni sul tema della violenza domestica e sulle dinamiche che possono portare a simili tragedie anche in contesti apparentemente stabili.

Le indagini e il ruolo della Polizia di Stato

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito con precisione la sequenza degli eventi, grazie anche alla collaborazione del legale dell’uomo. L’arma utilizzata per il reato è stata sequestrata e sottoposta a tutti gli accertamenti balistici del caso. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di raccogliere elementi fondamentali per l’accusa e di assicurare l’uomo alla giustizia in tempi rapidi.

Il trasferimento in carcere

Ieri, con l’emissione dell’ordine di esecuzione della condanna, gli agenti del Commissariato Spinaceto hanno prelevato l’uomo dalla sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, e lo hanno accompagnato presso il carcere di Rebibbia. La sentenza, ormai definitiva, pone fine a un iter giudiziario durato quasi due anni e segna un punto fermo nella vicenda giudiziaria.

Conclusioni

Il caso di Roma rappresenta l’ennesimo episodio di violenza domestica che si conclude con una condanna pesante per l’autore del delitto. La confessione spontanea e la collaborazione con le autorità hanno permesso di ricostruire rapidamente i fatti, ma non hanno evitato la pena severa inflitta dalla magistratura. La vicenda continua a far riflettere sulle dinamiche familiari e sulla necessità di prevenire situazioni di conflitto che possono sfociare in tragedie irreparabili.

IPA