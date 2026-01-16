Omicidio a Rozzano, 70enne ucciso in casa con una coltellata alla gola: fermato 21enne, voleva buttarsi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidio a Rozzano, in provincia di Milano, dove un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie. L’efferato crimine potrebbe essere stato commesso da un 21enne straniero di origine marocchina, fermato dai carabinieri. L’accaduto è avvenuto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, quando i vigili del fuoco e i militari dell’Arma sono stati chiamati perché il giovane minacciava di suicidarsi. Gli agenti, una volta entrati nell’abitazione trovata a soqquadro, mentre stavano spostando alcuni mobili hanno scoperto, sotto uno di questi, il cadavere del 70enne.

Omicidio a Rozzano, 70enne ucciso: fermato un ragazzo di 21 anni

I carabinieri, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento in via delle Peonie e dopo aver trovato il cadavere del 70enne, hanno fermato il ragazzo di 21 anni mentre tentava di lanciarsi dal balcone.

Il giovane, prima di tentare l’estremo gesto, come riferito dal quotidiano Il Giorno, ha buttato dal terrazzino mobili e suppellettili.

Il 21enne, dopo essere stato salvato e messo in sicurezza, è stato trasferito all’ospedale San Paolo, in attesa di ulteriori accertamenti.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la vittima e il presunto aggressore si conoscessero. In particolare, è emerso che saltuariamente il ragazzo, che ha precedenti per stupefacenti, trovava ospitalità nell’abitazione in cui si è consumato il cruento omicidio.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il movente del delitto.

Le testimonianze dei vicini

I vicini hanno riferito che da tempo il 21enne era solito gettare oggetti dalla finestra dell’appartamento. Hanno aggiunto che temevano che prima o poi potesse accadere qualcosa.

Le cause della morte del 70enne e l’ipotesi della lite sfociata nel sangue

Secondo i primi riscontri, a causare la morte del 70enne è stato un profondo taglio alla gola inflitto forse a seguito di una lite sfociata nel sangue. Non si esclude infatti che la vittima e il presunto assalitore, prima dell’omicidio, abbiano avuto una discussione.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi di soccorso insieme ai carabinieri. Fin dai primi momenti, come riferito dall’ANSA, la situazione è apparsa difficile in quanto il giovane, in evidente stato di agitazione, si è rifiutato di aprire la porta dell’appartamento.

Si è quindi deciso di intervenire dall’esterno, usando un’autoscala per raggiungere una finestra e permettere l’ingresso delle forze dell’ordine. All’interno sono entrati otto carabinieri, che hanno faticato non poco a bloccare il 21enne, descritto come di corporatura molto robusta e in forte escandescenza. Solo dopo diversi minuti l’uomo è stato immobilizzato.

Per il momento, la posizione del giovane è al vaglio dei militari e dell’Autorità giudiziaria. Formalmente non è ancora intervenuto un provvedimento di arresto.