Omicidio a San Giorgio delle Pertiche vicino Padova, cadavere di un uomo in un'auto trovata nel fiume Tergola

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Giallo nel Padovano. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’auto trovata nel bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo non è stato ancora identificato, si tratta di un uomo di età apparente di circa 40-50 anni. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, l’ipotesi privilegiata al momento è quella dell’omicidio.

Uomo trovato morto in un’auto a San Giorgio delle Pertiche

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 settembre, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’interno di un’auto a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova.

La vettura, un vecchio modello e senza targhe, è stata rinvenuta nel bacino del fiume Tergola. Lo riporta Ansa.

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All’interno, sul sedile posteriore, è stato trovato il cadavere di un uomo, di età apparente di circa 40-50 anni.

L’auto trovata nel fiume Tergola

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cittadella e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Padova, oltre al medico legale e al pm di turno.

In corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, a partire dall’identità della vittima.

Al lavoro sul posto anche i vigili del fuoco di Padova, per le operazioni di recupero e rimozione dell’auto, un vecchio modello di Fiat Bravo.

Si indaga per omicidio

I carabinieri stanno indagando sul caso per cercare di chiarire dinamica e cause della morte, coordinati dalla procura di Padova.

Al momento nessuna pista viene esclusa, ma dai primi elementi raccolti l’ipotesi privilegiata sembra essere quella dell’omicidio. Lo riporta Il Mattino di Padova.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto potrebbe essere stata spinta nel fiume a mano.