Omicidio San Paolo Bel Sito, Vincenzo Riccardi uccide la sorella Noemi: telefona alla madre mostrando il corpo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a San Paolo Bel Sito, comune vicino Napoli, dove è avvenuto un omicidio: un uomo ha telefonato al 112 e ha raccontato ai Carabinieri della compagnia di Nola di aver ucciso la sorella a coltellate. Le Forze dell’Ordine sono ora al lavoro per verificare le parole dell’uomo, al momento in stato di fermo, e ricostruire quanto accaduto.

Uccide la sorella a San Paolo Bel Sito (Napoli) e videochiama la madre

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi – mercoledì 19 novembre 2025 – a San Paolo Bel Sito, nell’area nolana vicino Napoli.

Intorno alle 15.15, Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha accoltellato a morte la sorella Noemi, di 23 anni, nell’appartamento di famiglia in via San Paolo Bel Sito 150, al quinto piano di Palazzo Cassese.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Omicidio a San Paolo Bel Sito, vicino Napoli, dove un uomo ha ucciso la sorella a coltellate e ha poi videochiamato la madre

Subito dopo il gesto, il giovane ha videochiamato la madre – che non era in casa – mostrando il corpo senza vita della figlia. Solo dopo questa drammatica telefonata, ha composto il 112 e confessato il delitto ai carabinieri: “Ho ucciso mia sorella”.

L’intervento dei carabinieri dopo l’omicidio

I militari della compagnia di Nola e i sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto, trovando la donna ormai priva di vita.

L’autore dell’omicidio è rimasto in casa, visibilmente sotto shock, e ha dichiarato subito di essere lui l’assassino, spiegando di aver agito in preda a un “raptus di follia”. Vincenzo Riccardi è stato portato negli uffici della compagnia dei Carabinieri, dove verrà ascoltato dagli investigatori e dal pm della Procura di Nola.

Al momento, la dinamica completa e le motivazioni dell’omicidio restano al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire le ultime ore trascorse in famiglia e il contesto che ha preceduto la tragedia.

Omicidi e femminicidi: i dati in Italia

L’omicidio di Noemi Riccardi rientra nel drammatico quadro della violenza sulle donne in Italia. Secondo l’Osservatorio nazionale Non Una di Meno, dall’inizio del 2025 in Italia sono stati monitorati 89 casi di morte violenta, di cui 76 femminicidi.

Quasi due terzi dei casi si sono verificati in sole cinque regioni, tra cui la Campania. L’età media delle vittime è di 55 anni, ma si registrano donne uccise di tutte le età, dalla più giovane di un anno alla più anziana di 93. La modalità dell’accoltellamento è tra le più frequenti: 26 casi su 76. In circa il 49% dei femminicidi l’assassino è il marito, partner o convivente, ma non mancano i casi in cui il colpevole è un fratello, un figlio o un altro familiare stretto.

Nel 2025 almeno 55 minori sono rimasti orfani in seguito all’uccisione della madre. Nonostante un calo generale degli omicidi, il fenomeno dei femminicidi resta strutturale: le donne vengono uccise prevalentemente in ambito familiare e spesso dopo anni di violenze già denunciate, a testimonianza delle gravi carenze dei sistemi di protezione e prevenzione.