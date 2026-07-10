Omicidio a Santadi, 35enne ucciso con un colpo di fucile: fermato un sospettato, l'ipotesi della lite

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle prime ore della mattina di giovedì 10 luglio, un omicidio ha scosso Santadi, comune di poco più di 3 mila abitanti del Sud Sardegna: un uomo di 35 anni, disoccupato, originario di Carbonia e residente a Portoscuso, è morto dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di fucile. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare per la vittima. L’uccisione è avvenuta a Barrancu Mannu, una località di campagna nella periferia di Santadi. Un sospettato sarebbe già in caserma.

Omicidio a Santadi, morto 35enne: è stato raggiunto da un colpo di fucile

Sulla vicenda, come riportato dall’Unione Sarda, stanno indagando i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia.

La procura della Repubblica del capoluogo sardo ha aperto un fascicolo per accertare le circostanze che hanno portato al tragico episodio.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I militari, non appena sono stati informati dell’uccisione, sono intervenuti sul posto. Inoltre hanno usato un elicottero per rintracciare il responsabile.

Un sospettato sarebbe già stato condotto in caserma per essere ascoltato.

L’ipotesi della lite tra la vittima e l’assassino

A quanto si apprende, all’origine del fatto di sangue potrebbe esserci stata una lite. La discussione tra la vittima e il presunto carnefice sarebbe degenerata e avrebbe assunto contorni drammatici, sfociando in un omicidio.

Non è chiaro se il presunto omicida sia rimasto in zona o si sia allontanato cercando di far perdere le proprie tracce.

Isolato per i rilievi il luogo del delitto

L’area in cui il 35enne è stato ucciso è stata immediatamente isolata dopo l’arrivo delle forse dell’ordine per permettere di effettuare i primi rilievi tecnici e scientifici, che saranno utili a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Sul posto sono arrivati anche gli specialisti del Ris.