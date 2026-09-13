Omicidio a Saonara nel Padovano, genero di 70 anni uccide la suocera di 97 anni soffocandola

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Omicidio a Villatora, frazione di Saonara, nel Padovano: una donna di 97 anni è morta dopo essere stata soffocata, secondo le prime ricostruzioni, dal genero di 70 anni. L’uomo e l’anziana si trovavano da soli nell’abitazione dove la donna viveva insieme alla figlia e al marito. Il 70enne è stato fermato e sono in corso le procedure per l’arresto e il trasferimento in carcere.

Omicidio nel Padovano, morta donna di 97 anni

Il delitto è avvenuto a Villatora, frazione del comune di Saonara, in provincia di Padova.

La vittima è una donna di 97 anni, affetta da diverse patologie, che viveva nella stessa abitazione della figlia e del genero, di 70 anni, che si occupavano di assisterla.

Secondo quanto riferito nelle prime ricostruzioni, riportate dal Mattino di Padova, sarebbe stato proprio il genero a soffocare l’anziana. Al momento del delitto i due si trovavano da soli all’interno dell’abitazione.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Stando a quanto emerso finora, l’uomo avrebbe utilizzato un sacchetto, posizionandolo sulla testa della suocera dopo che la donna aveva manifestato un’esigenza di carattere sanitario.

Il genero avrebbe soffocato l’anziana

La ricostruzione secondo cui l’uomo avrebbe soffocato l’anziana è stata confermata anche dalle prime informazioni riportate da Ansa e da Leggo.

Non è ancora chiaro il movente e nemmeno i motivi che avrebbero portato il 70enne a uccidere la donna. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto all’interno della casa e stanno effettuando gli accertamenti necessari per definire con precisione la dinamica.

La donna, secondo le informazioni disponibili, era da tempo affetta da diverse patologie ed era assistita dalla figlia e dal genero.

Sul posto i carabinieri e il pm Marco Brusegan

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri e il pubblico ministero di turno, Marco Brusegan, che coordina gli accertamenti sull’accaduto.

I militari stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della 97enne e verificare la sequenza degli eventi. Saranno gli accertamenti investigativi e gli eventuali ulteriori riscontri a stabilire con esattezza come si sia consumato il delitto.

Per l’uomo, come riferito da Leggo, sarebbero scattati l’arresto e il trasferimento in carcere: la sua posizione sarà quindi sottoposta agli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

L’anziana viveva con la figlia e il genero

La vittima viveva dunque nella stessa casa della figlia e del marito di quest’ultima.

Proprio il contesto familiare e le condizioni della donna saranno elementi centrali per comprendere quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, la figlia non si trovava in casa al momento dell’omicidio.