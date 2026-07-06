Omicidio a Savona sulla spiaggia libera del Prolungamento, uomo accoltellato tra i bagnanti: caccia al killer

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Proseguono le ricerche del responsabile dell’omicidio avvenuto in pieno giorno nella spiaggia libera del Prolungamento, a Savona. L’aggressore ha accoltellato un uomo, di fronte a numerosi bagnanti, per poi darsi alla fuga. La vittima è deceduta in ospedale, mentre gli inquirenti sono ancora alla ricerca del suo assassino.

Il delitto nella spiaggia del Prolungamento

Una tranquilla domenica al mare si è trasformata in un pomeriggio di terrore per i bagnanti della spiaggia libera del Prolungamento, a Savona.

Una lite scoppiata tra alcuni bagnanti è presto degenerata in una violenta aggressione. È successo attorno alle ore 15:30 del 5 luglio.

ANSA

A discutere sarebbero stati degli uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna sulla spiaggia.

L’aggressore si è scagliato contro la sua vittima armato di un coltello, colpendolo all’addome, per poi darsi alla fuga.

L’aggressore accusato di omicidio

La vittima è un uomo di 37 anni che, riportano le prime testimonianze, stava trascorrendo un tranquillo pomeriggio in spiaggia.

Colpito all’addome, l’uomo ha perso molto sangue e si è riverso al suolo dove è stato soccorso dai numerosi bagnanti testimoni della scena.

Giunti prontamente gli operatori sanitari, il 37enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona.

Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, dopo un intervento chirurgico, l’uomo è morto in ospedale nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio.

Caccia all’uomo a Savona

Dopo l’accoltellamento, l’aggressore si è dato alla fuga correndo sul bagnasciuga in direzione ponente.

A seguito della morte della vittima, l’uomo è ricercato con l’accusa di omicidio. Sulle sue tracce la polizia, i carabinieri e la guardia costiera. Le indagini sono coordinate dal pm Luca Traversa.

Nelle ore successive, gli agenti delle forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze delle persone che si trovavano sulla spiaggia al momento dell’aggressione.

Proseguono le indagini per ricostruire con precisione le dinamiche del delitto e rintracciare l’uomo fuggito.

Si tratta della seconda tragedia in meno di 24 ore nella città di Savona dove, nella mattinata di lunedì, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie malata per poi tentare di togliersi la vita.