Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolare

Nell’ex area Cnr di Scandicci, in provincia di Firenze, è stato trovato il corpo di una donna, morta e decapitata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale medico del 118, la Scientifica e la pm Alessandra Falcone. L’ipotesi principale al momento è l’omicidio, ma gli accertamenti della Forze dell’Ordine sono in corso.

Trovata una donna morta decapitata in un edificio abbandonato

Il cadavere di una donna è stato trovato oggi – mercoledì 18 febbraio 2026 – nell’area dell’ex Cnr a Scandicci, in provincia di Firenze.

Stando a quanto fin qui riportato dall’ANSA sul posto sono intervenuti Carabinieri, personale sanitario del 118, la Polizia municipale, la Scientifica e il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone, arrivata per seguire le prime attività.

Il corpo sarebbe stato individuato all’interno di un edificio abbandonato nell’area del parco dell’ex Cnr, in via Galileo Galilei, nei pressi di un casolare indicato come probabilmente disabitato. L’area è stata delimitata per consentire gli accertamenti e i rilievi.

Le indagini sull’omicidio a Scandicci

Secondo le prime informazioni raccolte la donna sarebbe stata decapitata. Al momento la sua identità è ancora ignota.

Sul posto è accordo il medico legale insieme ai soccorritori intervenuti per l’accertamento del decesso. La scena è stata trattata come un probabile caso di omicidio, con i carabinieri che stanno conducendo le indagini con il supporto dei reparti specializzati per i rilievi.

Le operazioni si concentrano sul punto del rinvenimento e sulla zona circostante, per ricostruire tempi e modalità dell’evento e verificare ogni ipotesi.

I femminicidi in Italia nel 2025

Secondo l’Osservatorio nazionale Non Una Di Meno, i casi di femminicidi/lesbicidi/trans*cidi monitorati in Italia nel 2025 sono 99 (dati aggiornati al 31 dicembre 2025). Di questi, l’Osservatorio indica 84 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, 2 suicidi indotti di ragazzi trans, 1 suicidio indotto di una persona non binaria e 1 suicidio indotto di un ragazzo; 8 casi risultano “in fase di accertamento”.

Nella distribuzione territoriale, l’Osservatorio segnala almeno un caso in 17 regioni, 45 province e 83 città; il 67% dei casi sarebbe concentrato in Lombardia, Campania, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Sul profilo delle vittime, l’età va da 1 a 89 anni, con un’età media di 55,5; vengono inoltre riportati 17 casi con denunce o segnalazioni nei mesi precedenti e 51 minori rimasti orfani in seguito all’uccisione della madre.

Per quanto riguarda i presunti responsabili nei 84 casi accertati di omicidio, l’Osservatorio indica un’età media di 52,5 anni e segnala che nel 52% dei casi l’autore sarebbe marito/partner/convivente (44 casi), mentre in 18 casi sarebbe l’ex partner e in 11 casi il figlio. Tra le cause di morte, vengono riportati 28 casi per accoltellamento, 15 per arma da fuoco e 18 per soffocamento o strangolamento.