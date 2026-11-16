Omicidio a Serre, Sabato Romano uccide la moglie Immacolata Paolino e tenta il suicidio: trovato dalla badante

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia a Serre, piccolo comune in provincia di Salerno nella Piana del Sele: una donna di 82 anni da tempo malata è stata uccisa dal marito di 88 anni, il quale ha poi tentato il suicidio. L’uomo si trova adesso ricoverato all’ospedale di Eboli. A dare l’allarme è stata la badante della coppia. Secondo altre versioni, sarebbero stati i vicini a chiamare i soccorsi.

Omicidio-suicidio a Serre

L’episodio è avvenuto in una traversa adiacente a via Nazionale, nel centro del comune. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, alle prime luci dell’alba di lunedì 16 novembre, l’anziano ha impugnato un coltello e ha ferito mortalmente la moglie che si trovava a letto, colpendola più volte. La donna era allettata da tempo a causa di una malattia.

All’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era più nulla da fare. L’uomo è stato trovato ancora in vita ma in condizioni critiche ed è stato stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli, dove è attualmente ricoverato. Non ci sono dettagli in merito alle sue attuali condizioni.

Le indagini

I Carabinieri della compagnia di Eboli e del nucleo investigativo di Salerno sono al lavoro per definire i contorni della vicenda, raccogliendo evidenze sul luogo del delitto e sentendo badante e vicini di casa. La coppia aveva una figlia adottiva. Anche lei potrebbe essere ascoltata al fine di conoscere le dinamiche familiari. Sul posto anche il capitano Greta Gentili, così come il medico legale e gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche.

Altri casi di omicidio-suicidio in famiglia

Sono purtroppo diversi i casi di omicidio-suicidio verificatisi nel 2026. Il più recente è avvenuto a inizio settembre in una villetta di Finale Ligure: il 59enne Daniele Baruzzo ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia e poi si è tolto la vita. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l’uomo parlava di problemi familiari divenuti per lui insopportabili.

A metà luglio a Bologna l’81enne Roberto Rizzioli ha ucciso la moglie malata, Gianna Galletti di 86 anni, sparandole due colpi di pistola mentre dormiva nel letto, per poi togliersi la vita con un terzo colpo in un’altra stanza.

Sempre a luglio, a Savona, un uomo di 99 anni ha tentato di uccidere a colpi di pistola la moglie di 98 anni affetta da una grave demenza senile, per poi provare a uccidersi.

A gennaio, in provincia di Novara, un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l’arma contro di sé, togliendosi la vita.