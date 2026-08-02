Omicidio a Somma Lombardo, 36enne investito perché scambiato per il rivale in amore: arrestato un 43enne

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Somma Lombardo, in provincia di Varese: un 43enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario, dopo aver travolto e ucciso con l’auto un uomo di 36 anni, scambiandolo per un ‘rivale’ in amore. L’episodio si è verificato sabato 1 agosto, intorno alle 23. La vittima si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all’ex compagna dell’uomo finito in manette. Quest’ultimo, credendo che il 36enne fosse il nuovo fidanzato della sua ex, lo ha investito, non lasciandogli scampo.

Omicidio a Somma Lombardo, 36enne investito: arrestato un uomo di 43 anni

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giorno, la 39enne aveva accettato di incontrare l’ex compagno un’ultima volta per la restituzione di alcuni effetti personali dopo la fine della loro relazione.

La donna, che era in moto, non è però riuscita a individuare il luogo dell’appuntamento. Per questo avrebbe chiesto a un uomo in scooter se potesse fornirle informazioni per raggiungere il luogo concordato con l’ex.

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Il 36enne si sarebbe reso disponibile ad aiutarla, accompagnandola fino a destinazione, lungo la strada della Maddalena. Ed è qui che è avvenuta la tragedia.

La dinamica dell’incidente spiegata dai carabinieri

Il 43enne, secondo l’ipotesi investigativa, nel vedere arrivare insieme l’ex compagna e un altro, avrebbe reagito per gelosia, lanciando la propria vettura contro lo scooter.

Il violento urto avrebbe fatto cadere a terra il 36enne, che è morto sul colpo. Sono risultati vani i tentativi di soccorso del personale sanitario che si è precipitato sul posto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 36enne avrebbe perso la vita dopo essere stato speronato deliberatamente con l’automobile guidata dal 43enne, che poi è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

Il punto sulle indagini

I militari stanno ora ricostruendo nei dettagli la dinamica dell’accaduto attraverso testimonianze, rilievi ed elementi raccolti in via Maddalena.

Nelle ore immediatamente successive al dramma si era parlato di un incidente casuale tra un veicolo e una moto, con il decesso del 36enne e il ferimento lieve di altre due persone.

Le indagini hanno invece fatto emergere un quadro ben differente: l’impatto tra l’auto e lo scooter sarebbe stato provocato volontariamente.