Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi

Un omicidio brutale a Spoleto ha sconvolto la città. Il cadavere trovato in un sacco nero della spazzatura nei giardini pubblici del rione Casette è stato identificato come quello di Bala Sagor, conosciuto da tutti come Obi, un giovane di 21 anni originario del Bangladesh. Il ragazzo era scomparso giovedì scorso, 18 settembre, e i familiari avevano denunciato la sparizione ai carabinieri della Compagnia di Spoleto, guidati dal maggiore Teresa Messore.

Obi risiedeva a Baiano di Spoleto, lavorava come aiuto cuoco in un ristorante del centro ed era arrivato in città due anni fa.

Dopo l’ultimo avvistamento, avvenuto intorno alle 11 di giovedì, il suo telefono risultava spento.

Il macabro ritrovamento è avvenuto la sera di lunedì 22 settembre, quando un residente ha notato l’insolita presenza di un grosso sacco nero abbandonato tra i giardini e la linea ferroviaria.

All’interno, i resti umani fatti a pezzi, in una scena che gli investigatori hanno definito di “inaudita brutalità”.

Accanto al sacco è stata trovata una bicicletta elettrica, probabilmente appartenente al giovane, ora sotto sequestro.

