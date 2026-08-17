Omicidio a Tor Sapienza a Roma, 24enne ferito mortalmente all'addome al culmine di una lite: indagini in corso

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Tragedia nel primo pomeriggio: un 24enne è stato ferito all’addome nel cortile di un complesso popolare di viale Morandi, nel quartiere Tor Sapienza, a Roma. Il giovane è morto mentre si trovava in ospedale. Sull’omicidio indaga la Questura di Roma coordinata dalla Procura della Repubblica.

Omicidio a Tor Sapienza

I fatti risalgono al primo pomeriggio di lunedì 17 agosto. Alle 15 il 112 ha ricevuto la segnalazione di un giovane che si presentava come amico della vittima. Agli operatori ha riferito che un 24enne giaceva gravemente ferito sul pavimento di un cortile di viale Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza, a Roma.

Come ricostruisce Repubblica, sul luogo indicato sono arrivati i soccorritori dell’Ares 118 che hanno trasportato il ferito presso il Policlinico Casilino.

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Sempre Repubblica scrive che il ragazzo perdeva copiosamente sangue dall’addome, dove presentava una profonda ferita, e durante il trasporto avrebbe accusato più di un arresto cardiaco.

Per questo motivo i medici del Policlinico Casilino lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. LaPresse scrive che non è ancora chiaro se la ferita fosse causata da una coltellata o da un colpo di pistola.

Le indagini della Procura di Roma

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati gli agenti della Questura di Roma al comando di Tommaso Nigli, i poliziotti del commissariato Prenestino e i colleghi della squadra mobile per i primi rilievi e per raccogliere le prime testimonianze.

Come riporta Roma Today, l’amico che ha dato l’allarme si presentava visibilmente sotto choc e non sarebbe stato in grado di ricostruire i minuti precedenti all’aggressione.

L’ipotesi della lite

Nel cortile delle case popolari di viale Giorgio Morandi, intanto, i residenti manifestano stati di panico. Gli investigatori stanno cercando di scoprire il movente dell’aggressione e di identificare il responsabile.

Tra le ipotesi non si esclude quella della lite degenerata in omicidio, ma gli inquirenti sono orientati su tutte le piste e mantengono il più stretto riserbo fino ai primi sviluppi delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.