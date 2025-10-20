Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato ad Abu Dhabi il cittadino albanese Sinomati Altin, ritenuto il mandante dell’omicidio di Shehaj Selavdi, detto Passerotto. L’operazione, condotta dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti con il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), è stata eseguita il 10 ottobre 2025 su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nell’ambito di un provvedimento di ricerca internazionale noto come Red Notice.

L’arresto internazionale e la collaborazione tra forze di polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura di Sinomati Altin è avvenuta grazie a una stretta collaborazione tra la Polizia degli Emirati Arabi Uniti e il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Il provvedimento di ricerca internazionale era stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che aveva richiesto l’inserimento del nome di Sinomati nella lista dei latitanti da ricercare a livello globale.

Il delitto sulla spiaggia di Torvajanica

L’episodio che ha portato all’arresto di Sinomati risale al 20 settembre 2020, quando, in una domenica di fine estate, Shehaj Selavdi è stato ucciso sulla spiaggia affollata di bagnanti a Pomezia, nella località di Torvajanica. Secondo le indagini, Sinomati avrebbe ordinato l’omicidio a Calderon Raul Esteban, incaricandolo di eseguire il delitto e facendogli recapitare una somma in contanti di 150.000 euro come compenso per l’esecuzione.

Le indagini e le condanne

Le attività investigative sono state svolte congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dallo SCO della Polizia di Stato. Gli inquirenti hanno raccolto un quadro accusatorio solido nei confronti di Sinomati, ritenuto il mandante dell’omicidio. Per questo delitto, la Corte d’Assise di Frosinone ha già condannato in primo grado all’ergastolo Calderon Raul Esteban, esecutore materiale, e Giuseppe Molisso, riconosciuto complice.

Il ruolo di SINOMATI nell’organizzazione criminale

Oltre all’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Shehaj Selavdi, Sinomati risulta imputato in un altro procedimento penale. È infatti ritenuto uno dei principali canali di approvvigionamento di cocaina per un’organizzazione criminale attiva su Roma e diretta da Molisso insieme a Leandro Bennato. Questa organizzazione è stata smantellata dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma durante un’operazione di polizia giudiziaria condotta il 18 marzo 2025.

La fuga e la cattura negli Emirati Arabi Uniti

Durante l’operazione che ha portato allo smantellamento dell’organizzazione criminale, Sinomati era riuscito a sottrarsi alla cattura. Temendo di essere coinvolto nell’azione investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, aveva trasferito la propria base negli Emirati Arabi Uniti. La sua latitanza è terminata con l’arresto ad Abu Dhabi, grazie alla cooperazione internazionale tra le forze di polizia.

