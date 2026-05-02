Omicidio a Tricase, uccide il fratello a coltellate e poi chiama i parenti in Bangladesh mostrando il cadavere

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Avrebbe ucciso a coltellate il fratello e poi avrebbe contattato i parenti in Bangladesh ai quali avrebbe mostrato il cadavere e l’arma ancora insanguinata. È quanto emerso dall’omicidio di Tricase (Lecce), dove Sheik Md Humaun (33 anni) è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Shekh Md Noyan (28). I fatti risalgono al 30 aprile. Secondo una prima ricostruzione, i due fratelli si sarebbero incontrati in via del tutto ordinaria ma improvvisamente sarebbe scoppiata una lite violenta fino a quando il 33enne non ha colpito il fratello alle spalle davanti agli occhi di un coinquilino, che ha fermato l’aggressore e ha chiamato i soccorsi.

La videochiamata ai parenti in Bangladesh

A riportare questo dettaglio è il Corriere della Sera. Il 30 aprile Sheik Md Humaun, dopo aver ucciso il fratello Shekh Md Noyan ha avviato una videochiamata con i parenti del Bangladesh e ha mostrato loro il risultato di quanto appena accaduto.

Dall’altra parte la famiglia ha visto il cadavere del 28enne e il coltello utilizzato dal fratello per ucciderlo. In quel momento in casa dei parenti era presente un’altra persona che, percepita la tragedia, ha utilizzato il suo telefono per filmare la schermata. Lo scrive Lecce Prima.

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Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di quella videochiamata. Per il momento non è dato conoscere le motivazioni che hanno portato il 33enne a colpire a morte il fratello.

Non si esclude che possano essere sentiti anche i parenti all’estero, almeno per ricostruire il tipo di rapporto tra la vittima e il presunto assassino.

L’omicidio a Tricase

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 30 aprile. In via Cadorna 42, a Tricase (Lecce), Sheik Md Humaun e Shekh Md Noyan si sono incontrati per una normale visita tra fratelli, secondo le prime indiscrezioni.

Improvvisamente tra i due uomini è scoppiata una lite. Quindi Humaun ha afferrato un coltello e ha colpito il 28enne alle spalle, non è chiaro sapere se si sia trattato di uno o più fendenti. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un coinquilino incredulo. Poi il 33enne ha avviato una videochiamata con la famiglia e ha mostrato il cadavere del fratello e l’arma ai suoi congiunti.

L’arresto

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e dei carabinieri, allertati dal coinquilino connazionale, per la vittima non c’è stato niente da fare. Noyan sarebbe stato colpito sulla schiena, ma più informazioni arriveranno con l’autopsia.

Humaun è stato arrestato dai carabinieri al comando del colonnello Cristiano Marella e tradotto in caserma, ma davanti agli inquirenti si trovava in stato di choc e per questo motivo non è stato in grado di rispondere alle domande della sostituta procuratrice Donatina Buffelli. Attualmente il 33enne si trova nel carcere di Lecce e deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario. Presto verrà disposto l’interrogatorio di convalida.