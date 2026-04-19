Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una domenica pomeriggio di sangue ha sconvolto la città di Vasto, in provincia di Chieti. Andrea Sciorilli, un giovane di 21 anni (nato nel 2004), è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, 19 aprile, all’interno del complesso residenziale dove viveva con la famiglia, in una traversa della circonvallazione Histoniense. Indagini in corso per omicidio.

Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli

Come riporta Adnkronos, il corpo del ragazzo, figlio di una ex dipendente comunale e figura molto conosciuta tra i coetanei della zona, è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box e ai posti auto condominiali.

A fare la terribile scoperta, intorno alle 14:20, sarebbero stati proprio i genitori, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Le indagini per omicidio

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vasto, guidati dal comandante Mario Giacona, insieme alla Polizia di Stato, alla Polizia locale e ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio, arrivata sul luogo del delitto insieme al medico legale.

L’ipotesi principale seguita dagli inquirenti è quella dell’omicidio.

Sul corpo del giovane sono state infatti rinvenute evidenti ferite da arma da taglio, compatibili con un accoltellamento avvenuto poco prima del ritrovamento.

Il cadavere giaceva in una zona interna e appartata del garage, un dettaglio che suggerisce come l’aggressore possa aver agito al riparo da sguardi indiscreti.

Il ruolo delle telecamere e dei vicini di casa

L’area compresa tra la rotatoria di Sant’Onofrio e il distributore di benzina è stata transennata e isolata per consentire i rilievi scientifici.

Gli investigatori del reparto operativo di Chieti stanno setacciando ogni centimetro del vialetto e dei garage seminterrati alla ricerca dell’arma del delitto o di tracce lasciate dal killer.

Fondamentali per la risoluzione del caso potrebbero rivelarsi i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e del condominio, oltre alle testimonianze dei residenti della palazzina.

Alcuni vicini, affacciatisi ai balconi all’arrivo delle gazzelle, sono stati già ascoltati per capire se abbiano avvertito urla o rumori sospetti nel primo pomeriggio.

Intanto, una folla commossa di amici di Andrea si è radunata nei pressi del condominio, scossa da una notizia che ha lasciato l’intera comunità vastese nel dolore e nell’incredulità.