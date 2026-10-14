Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 50enne è stato fermato per omicidio nella tarda serata di ieri a Verona. L’uomo è accusato di aver causato la morte di un giovane di 25 anni, in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. L’episodio si è verificato nei pressi di via Gardesane, in un terreno abbandonato, dove la vittima e il presunto autore si erano recati insieme. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire, forse legati a sostanze stupefacenti o a questioni di natura personale.

Omicidio a Verona: svolta nelle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica scaligera e ha visto il coinvolgimento degli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile. L’intervento è scaturito a seguito di diverse chiamate al 113 che segnalavano una lite in corso in un terreno abbandonato nei pressi di via Gardesane. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un giovane, vestito solo parzialmente, e hanno individuato nelle vicinanze il sospettato, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima e il presunto autore del delitto si sarebbero recati insieme sul luogo del tragico evento nelle prime ore della giornata. La situazione sarebbe degenerata in una lite violenta, scoppiata per motivi ancora in corso di accertamento.

Le prime ipotesi investigative fanno riferimento a possibili dissidi legati alla proprietà di modiche quantità di sostanze stupefacenti o a ragioni di natura passionale. Al culmine della colluttazione, il giovane di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, ha perso la vita, probabilmente per asfissia o arresto cardiocircolatorio.

Il fermo e le condizioni dei protagonisti

Il cittadino italiano di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per invasione di terreni ed edifici e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, è stato trovato nei pressi di una tenda da campeggio, in condizioni di alterazione psicofisica e con evidenti lesioni al volto e al corpo, riportate durante la violenta colluttazione. Dopo gli atti di rito, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Verona, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

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