Omicidio a Verona in Borgo Venezia, donna anziana e malata morta accoltellata: fermato il figlio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, dove un’anziana donna di oltre 80 anni è stata trovata morta in casa in seguito a un presunto omicidio. I residenti riferiscono di aver sentito forti urla prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine e della Scientifica. Il figlio convivente, 52 anni, è stato fermato e portato in Questura per essere interrogato dagli inquirenti. Sembra che la donna avesse una malattia neurodegenerativa.

Verona, donna morta nel quartiere Borgo Venezia

Un drammatico presunto omicidio si è consumato nelle scorse ore a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, nella zona Nord-Est del capoluogo dell’omonima provincia in Veneto.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, all’interno di un’abitazione situata in via Boccioni, una donna anziana è stata trovata morta.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Secondo Adnkronos soffriva di una malattia degenerativa: sarebbe stata accoltellata.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti di Polizia e gli specialisti della Scientifica con la squadra sopralluoghi, impegnati ad effettuare tutti i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed esaminare ogni traccia all’interno dell’appartamento.

Presunto omicidio, il figlio condotto in Questura

Nelle fasi antecedenti al ritrovamento del corpo, alcuni testimoni e residenti dello stabile avrebbero riferito di aver sentito forti urla provenire dall’appartamento.

Gli accertamenti della Polizia si sono subito concentrati sull’ambito familiare: gli agenti hanno infatti fermato il figlio convivente dell’anziana.

L’uomo è stato prelevato nell’immobile e condotto in Questura a Verona per essere sottoposto a interrogatorio da parte degli inquirenti, che stanno valutando l’ipotesi di reato di omicidio per fare piena luce sulle ultime ore della vittima.

I dati del Ministero dell’Interno sugli omicidi in ambito familiare

Quanto accaduto a Borgo Venezia, sebbene ancora in fase di chiarimento, riporta in ogni caso l’attenzione sui dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Secondo i report ufficiali del Ministero dell’Interno relativi al 2025, in Italia si sono registrati 286 omicidi volontari, di cui 128 commessi in ambito familiare/affettivo. Nello stesso anno, le vittime di sesso femminile in contesti familiari o affettivi sono state 85.

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2026, i dati operativi rilevano 59 omicidi volontari ex art. 575 c.p., con 14 delitti consumati tra le mura domestiche.