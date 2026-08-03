Omicidio a Vescovato vicino a Cremona, 24enne albanese ucciso a coltellate: fermato un 32enne italiano
Uomo accoltellato a Vescovato, in provincia di Cremona, al culmine di una rissa per strada: fermato per l'omicidio un 32enne piantonato in ospedale
Uomo di 24 anni accoltellato a morte per strada a Vescovato, nel Cremonese. La vittima di cittadinanza albanese si chiamava Murian Dalipaj, ucciso al culmine di una rissa che ha visto coinvolte almeno tre persone. Per l’omicidio è stato fermato un 32enne italiano, al momento piantonato in ospedale.
- L'omicidio a Vescovato
- Piantonato in ospedale il 32enne
- Indagini sull'accoltellamento in provincia di Cremona
L’omicidio a Vescovato
Il delitto si è consumato in seguito a una lite scoppiata all’interno di un bar di Cremona e proseguita davanti all’abitazione del 32enne, nella vicina Vescovato, nella tarda serata di domenica 2 agosto.
Secondo le prime ricostruzioni, Dalipaj si sarebbe presentato insieme ai fratelli a casa dell’uomo, che sarebbe uscito dalla porta brandendo una lama, con cui ha accoltellato fatalmente alla gola il 24enne e colpito con un fendente all’addome anche uno dei due familiari.
Piantonato in ospedale il 32enne
La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale in condizioni disperate, mentre il fratello è ricoverato in codice rosso.
Nella colluttazione è rimasto ferito anche l’aggressore, trasportato al Maggiore di Cremona, dove è piantonato dai carabinieri in attesa di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Indagini sull’accoltellamento in provincia di Cremona
Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo Operativo di Cremona, in supporto ai colleghi di Vescovato, che indagano per ricostruire la dinamica e le ragioni dell’accoltellamento.
Secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe una rivalità tra i due uomini per cause di natura sentimentale.
Stando a quanto ricostruito finora, infatti, la disputa sarebbe nata per la relazione precedente della compagna del 24enne con il presunto omicida.
Gli investigatori sono al lavoro per accertare questa versione e sui rilievi necessari a chiarire lo sviluppo della vicenda.