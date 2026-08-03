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Omicidio a Vescovato vicino a Cremona, 24enne albanese ucciso a coltellate: fermato un 32enne italiano

Uomo accoltellato a Vescovato, in provincia di Cremona, al culmine di una rissa per strada: fermato per l'omicidio un 32enne piantonato in ospedale

Aggiornato: 3 min di lettura

claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Uomo di 24 anni accoltellato a morte per strada a Vescovato, nel Cremonese. La vittima di cittadinanza albanese si chiamava Murian Dalipaj, ucciso al culmine di una rissa che ha visto coinvolte almeno tre persone. Per l’omicidio è stato fermato un 32enne italiano, al momento piantonato in ospedale.

L’omicidio a Vescovato

Il delitto si è consumato in seguito a una lite scoppiata all’interno di un bar di Cremona e proseguita davanti all’abitazione del 32enne, nella vicina Vescovato, nella tarda serata di domenica 2 agosto.

Secondo le prime ricostruzioni, Dalipaj si sarebbe presentato insieme ai fratelli a casa dell’uomo, che sarebbe uscito dalla porta brandendo una lama, con cui ha accoltellato fatalmente alla gola il 24enne e colpito con un fendente all’addome anche uno dei due familiari.

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Il comune di Vescovato, nel Cremonese, dove il 24enne è stato ucciso a coltellate

Piantonato in ospedale il 32enne

La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale in condizioni disperate, mentre il fratello è ricoverato in codice rosso.

Nella colluttazione è rimasto ferito anche l’aggressore, trasportato al Maggiore di Cremona, dove è piantonato dai carabinieri in attesa di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Indagini sull’accoltellamento in provincia di Cremona

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo Operativo di Cremona, in supporto ai colleghi di Vescovato, che indagano per ricostruire la dinamica e le ragioni dell’accoltellamento.

Secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe una rivalità tra i due uomini per cause di natura sentimentale.

Stando a quanto ricostruito finora, infatti, la disputa sarebbe nata per la relazione precedente della compagna del 24enne con il presunto omicida.

Gli investigatori sono al lavoro per accertare questa versione e sui rilievi necessari a chiarire lo sviluppo della vicenda.

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