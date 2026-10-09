Omicidio a Villa Gordiani a Roma, la polizia ha fermato un 19enne e una 24enne, nella loro auto un coltello

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La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 24, accusati di aver ucciso il giovane ritrovato in via Attilio Hortis, vicino a Villa Gordiani a Roma. I due sarebbero stati tra i sospettati fin dal giorno successivo all’omicidio, quando durante un controllo era stato trovato un coltello da cucina nella loro auto. La stessa auto sarebbe stata vista, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, in via Hortis la mattina dell’omicidio.

Fermati due sospettati per l’omicidio di Villa Gordiani

I due sospettati fermati dalla polizia sarebbero un ragazzo di 19 anni di origini tunisine e una ragazza di 24 anni italiana.

La loro auto sarebbe identica a una di quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza in via Attilio Hortis la mattina dell’omicidio del 20enne trovato morto il 5 ottobre in zona Villa Gordiani a Roma.

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La polizia avrebbe fermato la loro auto per un controllo il giorno dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo e al suo interno avrebbe trovato un coltello da cucina.

L’omicidio di Villa Gordiani

Attorno alle 11:45 della mattina del 5 ottobre scorso la polizia di Roma ha ricevuto una segnalazione di un corpo disteso a terra in via Attilio Hortis, in zona Villa Gordiani, nella periferia est della capitale.

Gli agenti arrivati sul posto hanno scoperto il cadavere di un ragazzo di 20 anni, ucciso da una profonda ferita al collo inferta con un coltello.

Le prime indagini si sono subito basate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato che alle 8:00 il ragazzo era salito su un’auto, poi ricomparsa proprio in via Hortis poco prima della scoperta del cadavere.

Le indagini che hanno portato ai fermi

A occuparsi delle indagini è stata la squadra mobile di Roma, che proprio attraverso le telecamere di sorveglianza è riuscita a ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo ucciso.

Da queste analisi è arrivata la conferma che l’auto su cui il 20enne è salito alle 8 del 5 ottobre era la stessa che era stata fermata il 6 ottobre dalla polizia.

Gli investigatori hanno quindi legato i due fermati all’omicidio del ragazzo ma le indagini proseguono per capire il movente.