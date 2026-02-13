Omicidio a Viterbo, l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Giovanni Bernabucci è stato ucciso a coltellate. L’omicidio si è consumato a Viterbo, nel quartiere Santa Lucia, e sarebbe stato arrestato un uomo. Il presunto omicida sarebbe un vicino di casa della vittima. Bernabucci, noto anche sui social con lo pseudonimo “la iena”, da tempo aveva problemi con il suo vicino. Secondo una prima ricostruzione, tra Bernabucci e il vicino sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, fino a quando il fermato non ha estratto un coltello.

Omicidio a Viterbo

Intorno alle 19 a Viterbo, nel quartiere Santa Lucia, è stato ucciso l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci. L’omicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite con un residente della sua stessa palazzina.

Repubblica scrive che le due persone coinvolte avrebbero iniziato a litigare dalla mattina. Alle 19, infine, è stato estratto un coltello che ha ferito mortalmente il 52enne.

Secondo Repubblica Bernabucci sarebbe stato colpito più volte fino ad accasciarsi su una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e le volanti della polizia.

Le autorità hanno transennato l’area interessata dall’evento. Nel frattempo sarebbe già stato arrestato il presunto responsabile.

Le indagini, arrestato un uomo

La Procura di Viterbo, rappresentata da Mario Palazzi, indaga sulla vicenda. Gli uomini della Questura di Viterbo, guidati da Luigi Silipo, hanno arrestato il vicino di casa.

Per il momento non è dato conoscere i motivi della lite violenta, ma secondo le prime indiscrezioni il diverbio non sarebbe nato per motivi legati alla fede calcistica. Nel frattempo intorno al luogo del delitto si sono già radunati amici e tifosi. Il Corriere della Sera scrive che l’omicidio si sarebbe consumato all’interno di un appartamento.

Chi era Giovanni Bernabucci

Classe 1974, Giovanni Bernabucci si presentava sui social come “La Iena”. Noto capo ultrà della Lazio, in passato era stato raggiunto da un provvedimento di Daspo. Non è dato sapere quale rapporto lo legasse al vicino.

All’arrivo degli agenti e dei soccorritori quest’ultimo sarebbe stato trovato in stato confusionale e portato via in ambulanza.